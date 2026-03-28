Quiénes son los hutíes, los aliados de Irán en Yemen que se sumarán a la guerra

Tras el estallido de la guerra en Medio Oriente con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el país persa comenzó a convocar a sus aliados regionales para hacerle frente a sus agresores. En las últimas horas los hutíes, un grupo armado originario de Yemen, país aliado de Irán ubicado al sur de la península arábiga, confirmaron un ataque con misiles sobre Tel Aviv para este sábado, a un mes del comienzo del conflicto. Este gesto representa su incorporación al conflicto y su apoyo a la República Islámica.

Los hutíes de Yemen, oficialmente conocidos como Ansar Allah, son un movimiento político-militar surgido en el norte del país, específicamente en la provincia de Saada. Su origen se remonta a la década de 1990 como un grupo religioso y cultural dentro del islam chiita zaidí, una rama predominante en esa zona.

Con el tiempo, evolucionaron hacia una organización armada que cuestiona tanto al gobierno central yemení como la influencia extranjera, especialmente la de Estados Unidos y Arabia Saudita.

El nombre "hutíes" proviene de la familia Al-Houthi, en particular de su fundador, Hussein Badreddin al-Houthi, quien lideró una insurgencia contra el gobierno de Yemen a comienzos de los años 2000.

Tras su muerte en 2004, el movimiento continuó bajo el liderazgo de su hermano, Abdul-Malik al-Houthi. Desde entonces, el grupo se consolidó como una fuerza clave en la política yemení, fundamentalmente tras aprovechar el vacío de poder generado por la crisis política de 2011 durante lo que fue la Primavera Árabe.

En 2014, los hutíes tomaron la capital Saná, lo que desencadenó una guerra civil que continúa hasta la actualidad. El conflicto se internacionalizó en 2015, cuando una coalición liderada por Arabia Saudita intervino militarmente para restaurar al gobierno reconocido internacionalmente. Desde entonces, Yemen vive en tensión: por un lado los independentistas hutíes y por el otro el gobierno central.

Cuál es la relación de los hutíes con Irán y por qué Teherán los respalda

La relación entre los hutíes e Irán es uno de los aspectos más debatidos del conflicto. Aunque los hutíes niegan ser un "proxy" directo iraní, es cierto que que Teherán les brinda apoyo político, logístico y en menor medida, militar. Este vínculo se explica en parte por afinidades religiosas, ya que ambos pertenecen a ramas del islam chiita, pero sobre todo por intereses geopolíticos.

El respaldo iraní se explica en su interés por mantener su influencia regional y contrarrestar a sus principales rivales, especialmente Arabia Saudita. Yemen ocupa una posición estratégica cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía clave para el comercio marítimo global, similar al estrecho de Ormuz. Lógicamente, tener un aliado allí le permite a Irán ejercer presión indirecta sobre rutas comerciales y sobre sus adversarios regionales.