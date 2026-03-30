Ian Lucas habló sobre una posible reconciliación con Evangelina Anderson: "En un futuro"

Poco menos de dos semanas pasaron ya desde el final de MasterChef Celebrity, que terminó con Ian Lucas como el ganador de una temporada repleta de grandes cocineros, con un menú de tres pasos que se impuso al que presentó La Reini frente a Donato De Santis (que ya no seguirá como jurado del certamen en los períodos venideros), Germán Martitegui y Damián Betular.

El influencer obtuvo un nuevo nivel de exposición tras su éxito en el reality, razón por la cual se paseó por una buena cantidad de medios para poder ser entrevistado y que hable respecto a su paso por las cocinas más famosas del país. Sin embargo, todo medio donde brindó declaración alguna reparó en un detalle en particular: cómo quedó su vínculo con Evangelina Anderson, en especial tras el escándalo en las redes sociales.

¿Qué dijo Ian Lucas de Evangelina Anderson?

En un móvil con Infama, el cronista le consultó: "Del 1 al 10, ¿cuán cansado estás de que te preguntemos por ella?". "¡Cien! Hay un montón de cosas lindas para hablar, pero eso ya está", espetó el joven sin medias tintas. Seguido a ello, señaló: "En estos cuatro meses me cambió la vida. Estaría bueno reiniciar mi vida amorosa, pero con alguien que no sea del ambiente porque fue muy intenso".

Respecto a si es posible que vuelva a haber química entre ambos, fue categórico: "No le daría una segunda oportunidad, aunque las disculpas están aceptadísimas. Es un caso cerrado. Podríamos ser compañeros de trabajo en un futuro”.