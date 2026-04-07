¿Habrá temporada 4 de "Besos, Kitty", la serie de Netflix? Todo lo que se sabe

"Besos, Kitty", podría seguir su curso hacia nuevas temporadas en Netflix.

La serie Besos, Kitty se ha consolidado como uno de los dramas juveniles y surcoreanos, más populares de Netflix. Se trata de un spin-off del universo de A todos los chicos de los que me enamoré, y sigue a Kitty Song Covey en su experiencia en la Korean Independent School of Seoul (KISS), donde busca vivir su propia historia de amor mientras lidia con amistades, conflictos emocionales y su identidad.

La tercera temporada profundiza en su último año escolar, con una protagonista más madura que enfrenta decisiones clave sobre su futuro. En el centro del relato aparece su vínculo con Min Ho, marcado por idas y vueltas, malentendidos y una tensión romántica que crece a lo largo de los episodios. Todo esto se combina con secretos, revelaciones familiares y situaciones propias de la adolescencia que le dan a la serie un tono ligero pero emocionalmente resonante.

¿Habrá cuarta temporada de "Besos, Kitty"?

Tras el estreno de la tercera entrega, una de las grandes preguntas de los fanáticos es si habrá una cuarta temporada. Por el momento, Netflix no confirmó oficialmente la renovación, pero el panorama es alentador. El final abierto de la historia, sumado al buen rendimiento de la serie dentro de la plataforma, sugiere que hay margen para continuar. Además, el crecimiento del universo narrativo y la popularidad de los personajes secundarios refuerzan la posibilidad de que la historia de Kitty todavía tenga más capítulos por delante.

En caso de concretarse una temporada 4, todo indica que la trama daría un giro importante. El cierre de la tercera temporada deja a Kitty en plena transición hacia una nueva etapa, con su futuro académico fuera de Corea del Sur y una relación que recién empieza a redefinirse. Esto abre la puerta a un cambio de escenario, posiblemente en Estados Unidos, donde la protagonista podría enfrentarse a los desafíos de la vida universitaria. Nuevos personajes, romances y conflictos culturales podrían sumarse a la historia, manteniendo el espíritu juvenil pero con un enfoque más adulto.

Personajes de la serie "Besos, Kitty".

Un nuevo inicio para Kitty y Min Ho

También se espera que una eventual continuación profundice en los vínculos ya establecidos, especialmente en la relación entre Kitty y Min Ho, que todavía tiene mucho por desarrollarse. La distancia, los proyectos personales y las inseguridades podrían convertirse en los nuevos obstáculos a superar. A la vez, la serie podría explorar con mayor profundidad el crecimiento individual de Kitty, alejándose del esquema clásico de comedia romántica para apostar por una narrativa más centrada en la identidad y la independencia.

Besos, Kitty se encuentra en un punto bisagra: con una historia que cerró una etapa, pero con suficientes hilos narrativos abiertos como para seguir evolucionando en una posible cuarta temporada.