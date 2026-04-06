El SMN lanzó el pronóstico para la primera semana de abril: alerta por tormentas y descenso térmico

Para la semana del 6 al 13 de abril evidencia un patrón muy contrastado a escala nacional, tanto en términos de precipitaciones como de temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el pronóstico del tiempo para la primera semana completa de abril de 2026.

Las jornadas posteriores a los feriados por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y Viernes Santo presentarán un escenario de lluvias concentradas en el Litoral y el noreste bonaerense, además de un marcado descenso térmico en el centro-norte de Argentina.

"El análisis de los últimos mapas del modelo ECMWF para la semana del 6 al 13 de abril evidencia un patrón muy contrastado a escala nacional, tanto en términos de precipitaciones como de temperatura", señaló el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

¿Cómo estará la primera semana completa de abril de 2026?

El pronóstico semanal publicado este lunes por el SMN prevé la persistencia de lluvias en el este de Argentina durante el período del 6 al 12 de abril. La mayor carga se concentrará en el extremo norte de Corrientes y el sur de Misiones, con registros superiores a 60 mm acumulados.

"El patrón de precipitaciones previsto muestra una señal clara de excesos hídricos en el Litoral, incluyendo provincias como Entre Ríos, Corrientes y sectores de Santa Fe", agregó De Benedictis.

Con hasta 50 mm, le seguirán las zonas linderas, especialmente la franja este de Entre Ríos, Chaco, Formosa y el resto de Corrientes y Misiones. Luego, el fenómeno irá disminuyendo a medida que avance hacia el centro del territorio nacional, donde solo se prevén acumulados de hasta 10 mm en San Luis, parte de Córdoba, el oeste de Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires, el este de La Pampa, Tucumán, Salta, Jujuy y sectores aislados de Santa Cruz.

En cuanto al patrón térmico, y al analizar las anomalías, el SMN anticipa temperaturas de hasta 3 °C por encima de la media histórica en el centro de Río Negro. En las áreas linderas y en casi toda la Patagonia, se esperan valores entre 0,5 °C y 1 °C superiores a lo normal.

En el extremo opuesto, con descensos de entre 2 °C y 4 °C por debajo de lo habitual, parte del NOA, el NEA y el Litoral presentarán condiciones más frías.

Para De Benedictis, desde el punto de vista productivo, este escenario podría tener implicancias relevantes. "En zonas agrícolas del centro-norte, las temperaturas por debajo de lo habitual podrían ralentizar procesos fisiológicos de los cultivos, mientras que el exceso hídrico en el este podría complicar las labores de cosecha y generar anegamientos puntuales", concluyó.