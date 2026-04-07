Créditos hipotecarios del BNA: los montos otorgados a funcionarios triplican el promedio

El Gobierno argumenta los créditos hipotecarios del Banco Nación obtenidos por funcionarios fueron otorgados bajo condiciones normales. Pero lo cierto es que los otorgados a algunos de los principales apuntados resultaron entre tres y cuatro veces más grandes que el monto promedio.

“No tuvieron ninguna ventaja sobre el resto”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, y agregó que “no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”. Mientras que esto último deberá ser determinado por la Justicia, lo primero resulta dudoso.

Lo cierto es que el entrecruzamiento de los datos oficiales del Banco Central con los datos de los créditos hipotecarios recibidos por algunos de los principales funcionarios en el BNA apuntados indica que el monto que estos recibieron excede varias veces el promedio general.

Los abultados créditos de Felipe Núñez, Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Leandro Massaccesi

Tal es el caso, por ejemplo, de Felipe Núñez. El asesor del Ministerio de Economía y director del BICE recibió en febrero de 2025 un crédito hipotecario de 373 millones de pesos del Banco Nación, según quedó reflejado en el sitio web Cuánto Deben, elaborado por el programador Andrés Snitcofsky. Pero el Banco Central señala que el monto promedio de los créditos hipotecarios otorgados en el primer semestre de 2025 al público general fue de 101 millones de pesos, tal como consta en su Informe de Inclusión Financiera de ese período.

Es decir, Núñez recibió un crédito casi cuatro veces mayor que un deudor promedio. Vale aclarar que la deuda de Núñez se fue actualizando con el correr de los meses, siguiendo la actualización de la Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), por lo que hoy debe, en total, 475 millones de pesos al BNA, lo que no quita que el monto inicial, usado para este cálculo, haya sido menor.

Similar es el caso de otros funcionarios. Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, recibió un crédito de 367 millones de pesos del BNA en agosto de 2025 (deuda que creció a 408 millones de pesos a enero de 2026), cuando era director del BCRA y asesor del Ministerio de Economía. Unas 3,5 veces más que el promedio también tomando los datos del primer semestre del año pasado.

El BCRA aún no publicó los datos del segundo semestre de 2025, pero es de esperar que, siguiendo la evolución del dólar, el monto de los créditos promedio hayan aumentado entre un 20% a un 30%. En ese caso, el otorgado a Furiase sería todavía unas tres veces superior.

Pedro Inchauspe, director del Banco Central, recibió por su parte un crédito del BNA de 510 millones de pesos en diciembre de 2025. Tomando nuevamente como referencia una proyección a como mucho un 30% de aumento en el monto promedio otorgado a los créditos hipotecarios en el segundo semestre (aproximadamente 131 millones de pesos), el otorgado a Inchauspe sería casi cuatro veces superior.

En tanto, Leandro Massaccesi, entonces jefe de Gabinete de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano, recibió un crédito hipotecario del BNA en septiembre de 2025 por 401 millones de pesos (actualizado luego a 439 millones de pesos). De nuevo, unas tres veces superior al promedio tomando una proyección elevada para el segundo semestre del año pasado.

De los principales funcionarios señalados, el único que tomó un crédito por un monto similar al promedio es Juan Pablo Carreira (Juan Doe en redes), director nacional de Comunicación Digital y responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial. A él, el Banco Nación le otorgó un préstamo de 112 millones de pesos en diciembre de 2025, que probablemente esté algo por debajo del monto promedio del período.

Los otros créditos hipotecarios otorgados a oficialistas

Otros de los que recibieron créditos más abultados son Felipe Berón (subsecretario de Servicios Financieros de Economía), quien recibió un crédito hipotecario de 362 millones de pesos en abril de 2025, unas 3,6 veces el promedio; Santiago Santurio Rodríguez (diputado de LLA), quien recibió en julio de 2025 un crédito hipotecario de 303 millones de pesos, unas tres veces el promedio; y Mariano Campero (diputado de LLA), quien recibió un crédito de 279 millones en mayo de 2025, unas 2,7 veces el promedio.

Al contrario, algunos funcionarios y diputados que recibieron préstamos más cercanos al promedio son Luis María Blanco (subsecretario de Promoción Cultural y Artística de Presidencia), María Fernanda Ávila (diputada por Catamarca alineada con el oficialismo), Marcos Patiño Brizuela (diputado de LLA) y Alfredo Gonzales (diputado de LLA).

Así y todo, lo cierto es que la mayoría de los libertarios que obtuvieron préstamos en el Banco Nación recibieron montos extraordinarios. Entre los 24 oficialistas señalados, el monto promedio adeudado es actualmente de 272 millones de pesos por cada uno, de los cuales la gran mayoría corresponden a créditos hipotecarios otorgados en un solo pago. Incluso tomando el número más favorable para ellos (la proyección del segundo semestre de 2025), es aproximadamente el doble que el promedio general. El cálculo no se modifica demasiado tomando la mediana (que divide en dos mitades la lista), la cual es de 238 millones de pesos.

Esto no implica per sé nada ilegal, ya que debe ser cotejado con los ingresos promedio de cada uno (algo en lo que la inestabilidad en el salario dada por ser funcionarios públicos tiene que ser tenida en cuenta). Sin embargo, la idea de que los créditos que recibieron los libertarios son totalmente ordinarios, como quiere instalar el Gobierno, no parece cerrar del todo.