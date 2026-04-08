Elecciones en Perú: ¿Qué dijo Rafael López Aliaga de la estafa $LIBRA y cómo es su vínculo con Javier Milei?

Elecciones en Perú: ¿Qué dijo Rafael López Aliaga de la estafa de $LIBRA y cómo es su vínculo con Javier Milei? (Créditos: Instagram/rafaellopezaliagaoficia)

El próximo domingo 12 de abril, Perú elige nuevo presidente y uno de los candidatos presidenciales que lidera en las encuestas es el derechista Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Qué vínculo tiene con el presidente argentino Javier Milei y cómo se manifestó sobre la estafa de $LIBRA que involucra al gobierno libertario.

Cuál es la relación de Rafael López Aliaga con Javier Milei

El candidato ultraconservador mantiene un buen vínculo con el jefe de Estado argentino y con otros líderes de derecha del mundo, como el mandatario de Chile, José Antonio Kast. “Tengo una excelente relación con Milei, con el señor Kast, con (Agustín) Laje, que puede ser un gran pensador latinoamericano que está influyendo en el mundo”, expresó en marzo de este año el líder de Renovación Popular durante una conferencia de prensa en la ciudad de Cajamarca.

Javier Milei y Rafael López Aliaga coincidieron en Washintong durante la asunción de Donald Trump

Ambos derechistas coincidieron en Washington en enero del 2025, durante la asunción del presidente estadounidense Donald Trump. Incluso, cuando el político peruano era alcalde de Lima, intentó realizarle un homenaje a Milei en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El libertario iba a visitar la ciudad como invitado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2025), el evento más destacado del sector empresarial en Perú.

La MML iba a entregarle la Medalla de Lima y designarlo huésped ilustre de la ciudad, a partir de una solicitud del propio López Aliaga. Sin embargo, Javier Milei no asistió a la conferencia, ni a la localidad.

Si bien sus propuestas van en línea con algunas iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno libertario, el candidato peruano remarcó que algunas ideas, como el recorte de ministerios, las impulsan desde antes de que Milei llegue al sillón de Rivadavia. “El plan de gobierno nuestro de hace cinco años (...) justamente ya tenía, antes que Milei lo hubiera pensado, la reducción de ministerios. Y estaba también la reducción de contrataciones de terceros, de régimen FAG (mecanismo del Estado que permite contratar mediante locación de servicios), que se abusa de esto para robar, reducción de consultorías, asesorías”, señaló ante una comparación de propuestas.

¿Qué dijo López Aliaga sobre el caso $LIBRA?

Otra señal de su buena relación con el presidente argentino, es que López Aliaga salió a minimizar el posteo de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA que llevó a la estafa de miles de ciudadanos argentinos y del resto del mundo.

Durante una entrevista con el periodista argentino Juan Cruz Castiñeiras en febrero de 2025, luego de conocerse el escándalo, el ahora candidato presidencial consideró que era solo “una anécdota” el uso de la cuenta presidencial para promocionar la inversión en la cripto. “El tema de las criptomonedas es una anécdota. Cuando uno entra en cripto, y yo he entrado (...) he tenido Ethereum, sé minar, sé producir (...) Yo no he promovido nada, yo he minado, he tenido una granja (...) hace siete años, ocho”, indicó sin condierar la gran diferencia entre Ethereum, una criptomoneda consolidada a nivel mundial y $LIBRA una nueva moneda que desembocó en una estafa.

Rafael López Aliaga consideró que "no se puede juzgar" a Milei por la estafa $LIBRA (Redes sociales)

“Lo que ha hecho Milei me parece un error grave, pero no puedo juzgar a Milei por un error entre tanto acierto (...) Hay que apoyar a Milei más que agarrarse del argumento de los rojos. Los rojos van a agarrarlo por el tema de la $LIBRA, esta criptomoneda", consideró el derechista y remarcó que juzgar a jefe de Estado argentino por el caso $LIBRA no le parecía "justo".