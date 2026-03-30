A dos semanas de elección en Perú, derechistas se aferran a balotaje en sondeos con menos indecisos

FOTO DE ARCHIVO: Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori,

Los ​candidatos derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se encontraban en un empate técnico para avanzar a un balotaje presidencial en Perú, ‌según dos sondeos recientes que ‌mostraron una importante caída en el número de indecisos para las elecciones del 12 de abril.

La firma Datum Internacional dijo que Fujimori y López Aliaga tienen un 13,0% y un 11,7%, respectivamente, de las intenciones de voto con un margen de error de +/-2,2% en la encuesta, realizada entre el 25 y 27 de marzo y difundida la noche del domingo por ​el canal local América ⁠Televisión.

Fujimori, que postula por cuarta vez y es la hija del ‌fallecido expresidente Alberto Fujimori, avanzó 1,1 puntos porcentuales frente al ⁠sondeo anterior; mientras que López Aliaga, un ⁠ultraconservador exalcalde de Lima, se mantuvo estable en el sondeo a 2.000 personas.

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La encuesta mostró una importante caída del número de indecisos y de los ⁠dicen que no irían a sufragar, a 23,9%, desde 35,8% de ​hace más de una semana, según Datum Internacional.

Urpi ‌Torrado, CEO de Datum, dijo que la ‌caída se debe al reciente debate sobre la inseguridad, el principal ⁠problema en el país, en el que Fujimori y López Aliaga ofrecieron propuestas más radicales, como regresar al sistema de "jueces sin rostro" para procesar a criminales y expulsar a extranjeros ilegales.

En el sondeo, ante una pregunta ​separada de ‌que si ya se decidió definitivamente por su candidato, un 54% contestó que sí, pero un 43% dijo que podría cambiar o que aún no ha pensado.

"Todavía hay mucha movilidad en los votos y aún no está claro quiénes pasarán a la ⁠segunda vuelta", refirió Torrado, en un país donde muchos deciden días antes a quien elegir.

En tercer lugar con 6,9% se ubicó el cómico Carlos Álvarez que recuperó terreno frente al progresista de izquierda Alfonso López Chau en el cuarto lugar con 6,1%. Se siguen el centrista Jorge Nieto con 5,9% y el izquierdista Roberto Sánchez con 4,9%.

Ante la dispersión de votos con el récord de ‌35 postulantes y el antecedente electoral de las últimas tres décadas, no se espera un ganador con más del 50% de los votos en los comicios, por lo que se anticipa un balotaje para el 7 de junio.

En otro sondeo, realizado por la firma Ipsos Perú entre el 26 y 27 ‌de marzo y difundido el domingo en el diario Peru21, Fujimori tiene un 11% en las intenciones de votos, López Aliaga 9%, Álvarez 7%, Nieto 5%, López ‌Chau y Sánchez 4% ⁠cada uno.

La encuesta de Ipsos tiene un margen de error de +/-2,8.

Según ambos sondeos, Fujimori, de 50 años, tiene un ​mayor porcentaje de apoyo en el norte y el oriente del país, mientras que López Aliaga se mantiene arriba en su base electoral, la región de Lima, que alberga casi un tercio de los votantes.

Con información de Reuters