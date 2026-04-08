Alarma en Boca: los jugadores que terminaron con golpes y están en duda ante Independiente

Boca Juniors monitorea a dos titulares tocados antes de enfrentar a Independiente por el Torneo Apertura.

El triunfo de Boca Juniors en su regreso a la Copa Libertadores dejó sensaciones positivas, pero también encendió alarmas. De cara al clásico frente a Independiente, el equipo dirigido por Claudio Úbeda sigue de cerca a dos jugadores que terminaron con molestias físicas y que podrían quedar fuera de un duelo clave.

La vuelta a la fase de grupos, tras tres años, no pudo ser mejor desde lo futbolístico. El equipo mostró personalidad, un rendimiento sólido y consiguió una valiosa victoria como visitante ante U Católica, un resultado siempre difícil en el plano internacional. Sin embargo, no todo fue celebración. En el cuerpo técnico hay preocupación por el estado físico de Marcelo Weigandt y Miguel Merentiel, que terminaron el partido con distintos problemas, lo que obliga a encender señales de alerta pensando en el calendario inmediato.

Weigandt, entre el dolor y la incertidumbre en Boca

Uno de los casos más evidentes es el del ex Inter Miami. El lateral derecho sufrió una fuerte patada en el primer tiempo de de Jhojan Valencia, en una acción que dejó secuelas inmediatas. Si bien logró continuar en el campo de juego, su rendimiento se vio condicionado y finalmente fue reemplazado en el segundo tiempo. El dolor persistió especialmente en la rodilla derecha, zona que presentó inflamación en las horas posteriores.

De hecho, el defensor no pudo entrenarse con normalidad en la práctica de este miércoles por la mañana, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para el próximo partido. Por ahora, no se planificaron estudios médicos, pero su evolución será clave en las próximas horas.

Merentiel, otra preocupación para Úbeda

El otro nombre que inquieta en Boca es el de Miguel Merentiel. El delantero uruguayo también terminó con molestias y su situación fue confirmada por el propio estratega. Según explicó el entrenador, el atacante llegó al entretiempo con dolor en la zona del pubis, lo que obligó a su salida anticipada. Esta decisión no solo respondió a una cuestión física, sino también a la necesidad de evitar una lesión mayor.

Merentiel venía siendo una pieza importante en el equipo y apenas se había perdido algunos encuentros en lo que va del año, por lo que su posible ausencia representaría una baja sensible.

¿Rotación en puerta para el clásico?

Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza alternativas. Úbeda ya ha demostrado en partidos recientes que no duda en rotar el equipo cuando lo considera necesario, priorizando el estado físico de sus jugadores.

El antecedente frente a Talleres refuerza esta idea, y no se descarta que vuelva a implementar variantes en la formación inicial para enfrentar a Independiente, especialmente en la defensa, donde todo indica que volverá a ser la misma que salió desde el inicio en Córdoba, con Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida

En este contexto, la posible ausencia de Merentiel podría abrir la puerta a cambios en el ataque, con el posible ingreso de Milton Giménez o el paraguayo Ángel Romero, que no tuvo minutos en Chile. En la mitad de la cancha también habría modificaciones, teniendo en cuenta que Leandro Paredes debe cumplir con una fecha de suspensión.