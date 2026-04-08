ATE reúne a todas las provincias y define medidas de fuerza por la reapertura de paritarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este jueves a su Consejo Directivo Nacional con la presencia de los 24 secretarios generales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó que “las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente”.

El encuentro tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio, ubicado en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo, y buscará definir medidas de fuerza en reclamo por la reapertura de las paritarias. Según adelantó el sindicato, la discusión también incluirá el rechazo a un nuevo ajuste en el sector público, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

“Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente”, señaló el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. En ese sentido, el dirigente explicó que el último incremento otorgado quedará 10 puntos por debajo de la inflación, lo que obliga a una corrección inmediata.

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“El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, apuntó Aguiar al referirse al clima político actual. Además, el referente sindical sostuvo que por primera vez la mayoría de los argentinos responsabilizan al presidente Javier Milei por la crisis económica.

“En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron”, agregó el dirigente. Aguiar también cuestionó el rol de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y afirmó: “Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno, porque esa sociedad aniquiló el poder adquisitivo de los empleados públicos”.

Para el secretario general de ATE, la política salarial oficial no solo afecta a los trabajadores estatales, sino que repercute en las franjas sociales más vulnerables que dependen de los servicios públicos.

Paritarias 2026

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional se extiende desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. En ese marco, el Gobierno nacional otorgó aumentos con el aval de UPCN que ya se ubican dos puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocer la evolución de los precios de los últimos tres meses.

De acuerdo con los cálculos sindicales, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Milei. A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones, elaboró un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores.

El informe revela que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el privado en los últimos dos años, lo que equivale a una pérdida total de 54 billones de pesos. Frente a este escenario, ATE evaluará un plan de acción contra un eventual intento del Gobierno de desfinanciar y despedir trabajadores en distintos niveles del Estado.