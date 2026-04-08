Fue un pope de la música y murió repentinamente: cómo es la fortuna dejó Prince y quiénes son sus herederos

Prince dejó una fortuna de millones de dólares tras su muerte.

El músico Prince falleció hace diez años por sobredosis y desde entonces los conflictos en relación a su herencia fueron noticia en el mundo. La inexistencia de un testamento tras su muerte derivó en uno de los litigios sucesorios más complejos de la industria musical.

Al no tener cónyuge ni descendencia cuando falleció, la gestión de su patrimonio quedó en manos de la justicia de Minnesota. El juez Kevin W. Eide lideró un proceso de más de un año para identificar a los beneficiarios legítimos, mientras numerosas personas intentaban acreditar vínculos con el artista ante los tribunales. Finalmente, la justicia validó como grupo de herederos a sus seis hermanos y mediohermanos.

Entre ellos está Tyka Nelson, su única hermana biológica, quien desarrolló una carrera musical a fines de los 80 y atravesó problemas de adicciones que el propio Prince ayudó a tratar financiando su rehabilitación en 2003. También fue reconocido Alfred Jackson, un veterano de Vietnam que admitió públicamente no haber tenido contacto con su hermano durante los quince años previos al deceso.

El entorno familiar estaba marcado por los litigios, como fue el caso de Duane Nelson, quien se desempeñó como responsable de seguridad en Paisley Park hasta que Prince lo desvinculó y obtuvo una orden de restricción en su contra; Duane falleció cinco años antes que el cantante.

Por otro lado, Lorna Nelson, fallecida en 2006, llegó a demandar al artista por un presunto plagio en el éxito U Got the Look y cuestionó judicialmente la administración que el músico realizaba sobre los bienes de su padre. La resolución judicial puso de manifiesto que el vínculo entre los integrantes de la familia estuvo regido más por los enfrentamientos en los tribunales que por el afecto personal.

Prince, en vivo.

Cuál es la cifra final que se dividirá entre los herederos de Prince

Tras la determinación de los sucesores, se inició una disputa financiera que resultó igualmente conflictiva debido a las discrepancias en la valoración de los bienes. El Comerica Bank & Trust, entidad encargada de administrar el patrimonio, estimó los activos del músico en 82,3 millones de dólares, mientras que el organismo recaudador de impuestos (IRS) presentó una cifra significativamente mayor, alcanzando los 163,2 millones.

Prince marcó un antes y un después por su propuesta escénica y musical.

Esta brecha en la tasación desencadenó un enfrentamiento legal por el pago de los impuestos sucesorios, lo que llevó al banco administrador a demandar al fisco en 2020. Por su parte, los herederos manifestaron su urgencia por resolver el conflicto y establecieron una valoración de consenso fijada en 156,4 millones de dólares.

Este acuerdo permitió cerrar la etapa de reclamos impositivos y avanzar hacia la distribución de los activos, terminando con uno de los procesos de tasación más tensos de la historia de los legados artísticos.