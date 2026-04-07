Supermercadistas de Chaco asfixiados por la caída del consumo y el aumento de costos: "Cada vez alcanza menos"

En medio de la llegada de nuevas listas por el aumento en el precio de los combustibles y atravesados por el derrumbe del consumo, Miguel Simons, referente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco advirtió que "hoy la torta se divide cada vez más y alcanza menos". En ese contexto, indicó que los supermercados de proximidad son de los más afectados, mientras que las grandes cadenas registran caídas más pronunciadas en volumen.

La crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y la réplica de ese modelo de ajuste por parte del gobernador Leandro Zdero pulveriza el poder adquisitivo de los chaqueños. En ese marco, Simons advirtió que comienzan a sentirse incrementos vinculados al dólar y a los costos logísticos.

El referente explicó que la leve mejora en el consumo estuvo vinculada al momento del mes y al uso de tarjetas de crédito, ya que coincidió con el período de renovación de los límites. “Eso ayudó a tener una mejor performance en ventas, sobre todo en frutas y verduras, que venían bastante caídas”, afirmó en declaraciones para NEA Hoy.

En ese sentido, mencionó que productos como el chocolate, cuyos insumos son mayormente importados, ya reflejan subas, y anticipó que el impacto será más visible en los próximos meses. A señaló incrementos en materiales de packaging como plásticos y tetrabriks, con subas de entre el 2% y el 10%, y remarcó que los productos descartables, como bolsas y bandejas, aumentaron entre un 15% y un 20%.

Simons sostuvo que la inflación continúa sin mostrar una baja significativa y consideró difícil alcanzar las metas oficiales. “Muchos precios todavía están contenidos porque los comerciantes reducen su rentabilidad para poder vender”, señaló. En esa línea, aseguró que la verdadera evolución de los precios se verá recién cuando la población recupere capacidad de consumo.

Otras “estrategias” de subsistencia

Frente a la crisis económica para muchas familias argentinas no alcanza solamente con cambiar hábitos de consumo, marca o productos, sino que terminan recurriendo a estrategias que complementen ingresos, tal el caso del endeudamiento, que llegó a niveles récord en este último tiempo.

La situación es tal que la mitad de los hogares tuvo que desplegar al menos una estrategia complementaria a sus ingresos: un tercio gastó ahorros, un porcentaje similar pidió plata a conocidos o se endeudó, y el 10% llegó a vender pertenencias. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) desde donde apuntaron que el problema se agrava cuando además no se llegar a pagar esas deudas: la morosidad en las familias está en niveles récord: en enero de 2026 el 13,2% de los créditos personales y el 11% de las tarjetas están en irregularidad, acumulando 14 meses al alza y marcando un récord histórico desde 2010.

De acuerdo con los datos que surgen del informe del primer trimestre de 2026 de la consultora Moguier, mora se triplicó en todas las provincias. Simons se refirió al uso de medios de pago en territorio chaqueño y cuestionó los altos costos de las tarjetas de crédito, que —según indicó— pueden representar hasta un 14% del valor de una operación entre comisiones e impuestos. En contraposición, planteó la necesidad de avanzar hacia sistemas más eficientes como el modelo brasileño PIX, que permite operar sin costos financieros.

El despliegue de estrategias complementarias de ingresos crece en un contexto de contracción sostenida de salarios reales que se encuentran hoy por debajo, incluso, de los niveles de 2023: al cierre del 2025 el sector privado registrado había perdido 3,5% de poder de compra, el público provincial un 14,2% y el público nacional un 37,2% (es decir: perdieron más de un tercio de su salario real contra 2023).