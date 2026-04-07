Cómo hacer para no aparecer "En línea" en WhatsApp en 3 simples pasos

Cuando el estado "En línea" está visible, cualquier persona que tenga el número puede ver que se está usando WhatsApp en ese momento, aunque no se esté en ese chat específico. Desactivarlo es sencillo y aplica para Android e iPhone por igual.

El paso a paso

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos (Android) o ir a Configuración (iPhone). Seleccionar Privacidad → Hora de última vez y En línea. En la sección "Quién puede ver cuándo estoy en línea", seleccionar Nadie.

Con esa configuración activa, ningún contacto —ni conocidos ni desconocidos que tengan el número— podrá ver si se está usando WhatsApp en ese momento.

Un detalle importante

Al elegir la opción "Nadie", los demás no podrán ver si se está activo ni la última hora de conexión. Pero hay una contraparte: tampoco se podrá ver la última conexión de los contactos propios. Es un intercambio: privacidad total a cambio de perder esa información sobre los demás.

Quienes prefieren una solución intermedia pueden elegir "Mis contactos" —solo quienes están guardados en la agenda lo verán— o "Mis contactos, excepto...", que permite excluir personas específicas sin afectar al resto.

Otras funciones de privacidad relacionadas

WhatsApp tiene más opciones en esa misma sección. Se puede desactivar las confirmaciones de lectura —los ticks azules—, aunque al hacerlo tampoco se verán los ticks azules de los mensajes propios. También se puede controlar quién puede ver la foto de perfil, restringir el acceso a la información del perfil y bloquear contactos específicos.

Una aclaración relevante: ocultar el estado "En línea" no impide que WhatsApp funcione con normalidad. Se pueden enviar y recibir mensajes, hacer llamadas y usar todas las funciones sin que nadie sepa cuándo se está conectado.