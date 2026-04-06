Milei: "Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel"

El presidente Javier Milei reafirmó su "apoyo total" a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, mientras el conflicto sigue profundizándose con otro ultimátum de Donald Trump para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El mandatario argentino justificó la intervención bélica al definir a Israel como el "bastión de Occidente" y “la piedra angular de la cultura judeocristiana”. Además, sostuvo que el conflicto va más allá de lo territorial y se convierte en una disputa de valores. “Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”, disparó.

"Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel. Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar", agregó el Presidente al respecto, en diálogo con el medio El Debate de España. La contundente toma de posición de Milei se da en el marco de la mayor crisis diplomática entre Buenos Aires y Teherán en décadas. La Casa Rosada elevó la tensión la semana pasada tras oficializar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y declarar persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, quien fue expulsado del país por decisión de la Cancillería.

Finalmente, el mandatario vinculó su política exterior con la seguridad nacional, recordando los antecedentes de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, cuya autoría la justicia local atribuye al patrocinio iraní.

El Gobierno oficializó el registro de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista

Tal como anticipó la semana pasada, el Gobierno Nacional oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que representa una amenaza para la seguridad nacional.

La medida fue adoptada por los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, y formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 3/2026. De esta forma se oficializa luego de la expulsión del Encargado de Negocios de la Embajada de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, declarado persona non grata por parte del Gobierno.

El martes pasado, el Gobierno Nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La medida fue informada por la Oficina del Presidente, que señaló que la decisión se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la década de 1990 en la Argentina.

Según se indicó, el 17 de marzo de 1992 un ataque con coche bomba destruyó la embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, causando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.