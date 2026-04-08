Alerta sanitaria: el chikungunya supera los 430 casos en Argentina

El avance del chikungunya en Argentina suma nuevos casos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante la semana 12 del año se notificaron 85 nuevos contagios, lo que asciende a 433 el total de casos confirmados en lo que va de la temporada.

Uno de los datos que más preocupa es que la gran mayoría de los contagios son de transmisión local. Un total de 357 casos fueron considerados autóctonos, mientras que solo 76 presentan antecedente de viaje a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Salta, epicentro del brote

La provincia de Salta continúa siendo el principal foco de la enfermedad, con 315 casos registrados hasta el momento. Dentro del territorio salteño, las localidades más afectadas son Salvador Mazza, con 189 casos; seguida por Aguas Blancas (34); Embarcación (20) y San Ramón de la Nueva Orán (20).

Además, el informe advierte un crecimiento sostenido en otras provincias del noroeste argentino. Jujuy suma 37 casos, 23 de ellos de transmisión local, mientras que Tucumán reportó 27 contagios con un incremento significativo en San Miguel de Tucumán, donde se detectaron 20 casos autóctonos.

En el centro del país, la provincia de Buenos Aires registró 6 nuevos casos en la última semana y acumula 22 en total. También se notificaron 11 casos en Catamarca y la misma cantidad en Santiago del Estero. En tanto, Tierra del Fuego reportó su primer caso, con antecedente de viaje, y Chaco mantiene un caso probable de transmisión local.

Las autoridades confirmaron además que el genotipo identificado en las muestras analizadas corresponde al ECSA (East-Central-South-África), el mismo que circuló en el país durante el brote de 2023-2024. Hasta el momento, no se registraron fallecimientos y en Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración con evolución favorable.

Otros virus bajo vigilancia

En paralelo, el informe epidemiológico indica que la circulación de los virus respiratorios se mantiene estable en Argentina. Si bien se registró un leve aumento en los casos de influenza, los niveles continúan dentro de los valores esperados para esta época del año, al igual que el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2.

En cuanto a la Influenza A (H3N2), se identificaron nuevos casos del subclado K, alcanzando un total de 118 confirmados en 20 jurisdicciones. También se notificaron tres nuevos casos de coqueluche, con un total acumulado de 255 en 2026, aunque con una tendencia descendente en las últimas semanas.

Por otra parte, se confirmaron dos nuevos casos de hantavirus, uno en Salta y otro en la provincia de Buenos Aires, lo que eleva a 32 los contagios en lo que va del año. Las regiones Centro y Sur se mantienen por encima del umbral de brote en esta enfermedad.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene una vigilancia intensificada, especialmente sobre el Síndrome Febril Agudo Inespecífico, con el objetivo de detectar de manera temprana cambios en la circulación viral y reforzar las estrategias de prevención y control en todo el país.