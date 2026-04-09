El Disco de Oro, el nuevo comic de Fran López se presenta en la Biblioteca Nacional

Después de algunos años sin publicar trabajos, Fran López, el autor argentino radicado en Brooklyn (Nueva York, EE: UU.), presentará ¨El Disco de Oro¨, un libro que recopila 8 relatos de ciencia ficción, intimista y costumbrista. Lo hará en una conversación con Federico Reggiani, editor del libro, mientras se pasarán historietas proyectadas. Durante todo el evento se podrán comprar ejemplares que, luego de la charla, el autor tendrá un tiempo para filmar ejemplares. Quienes compren el libro, podrán llevarse una risografía de regalo.

El espacio del evento será compartido con Catalina Reggiani, quien presentará su libro “Las señoras de Almagro”, también con edición de Libros del Cosmonauta. Según nos comentó López, se presentarán las dos obras juntas porque pese a que el libro de Reggiani es de poesía narrativa, también es medio de ciencia ficción y en ese sentido se hermanan muy bien juntos.

¿Qué te vas a encontrar en ¨El Disco de Oro¨? Evidentemente, el título hace alusión al disco de oro de la Voyager (Golden Record) a bordo de una cápsula del tiempo de la NASA en 1977 a bordo de las sondas Voyager 1 y 2. Se trata de una grabación que contiene sonidos, imágenes, música y saludos en 55 idiomas para mostrar la diversidad de la vida en la Tierra a posibles civilizaciones extraterrestres en el espacio interestelar. Bueno, sin dudas es mucho más que eso.

Para empezar, se trata de un conjunto de relatos visuales disparatados y bastante bizarros que, si bien en un principio parecen ser completamente independientes, a medida que se avanza con la lectura empiezan a adquirir sentido en su conjunto y a tener un hilo conductor.

Astronautas y campesinos soviéticos, extraterrestres, mundos lejanos, monjes medievales despistados, madres, hijas, vecinos y señoras que toman mate en la vereda; a lo que se le suma naves espaciales y alguna que otra cabeza de caballo totalmente fuera de contexto que no sabemos si se trata de una pieza de ajedrez o de un dejo al personaje de la animación para adultos, BoJack Horseman. Definitivamente, un relato con impronta en el humor y en el sentimentalismo que se atreve a todo, en el que no faltarán las viñetas disparatadas y las situaciones extravagantes.

Pero ¿qué trama trasversal podría seguir toda esta locura repleta de humor y de situaciones absurdas? Increíblemente varias: la ignorancia sobre lo que hay allá afuera más allá de la Tierra y de nuestro entendimiento, y un trasfondo de fe que se ve reflejado en varias de las viñetas, como por ejemplo el caso de un monje que confunde alienígenas con ángeles.

Probablemente, lo más extraño sean las Galletitas Cometa de sabor galáctico que, junto a las exploraciones interplanetarias, nos hablen mucho de una actualidad en la que la gente super rica del mundo se perfila en la carrera espacial por los recursos extra-terrestres.

Aunque el autor opta por un trazo bastante roto para construir su universo, cada personaje se encuentra muy definido y los fondos tienen una definición suficiente para contextualizarnos en el espacio. Veremos oficinas, casas (¿de la Tierra?); pero también paisajes interestelares en los que los aliens no tendrán timidez para presentarse ante los visitantes de la Tierra. El dibujo de López por momentos pierde definición, lo que no supone para nada un desgano artístico, sino una decisión muy consciente para que los lectores dejen ir las historias sin quedar apenados por no poder conocer más sobre ellas.

Junto a Federico Reggiani en el papel de guionista, el primer trabajo de Fran López como dibujante fue ¨Autobiógrafo¨. Al respecto, López nos comentó: ¨Fue una historieta larguísima, que terminó siendo como 550 páginas. Entonces, más que nada, calculo ganas de cambiar y eso, de hacer historietas cortas y solo¨. Así surge, entonces, ¨El Disco de Oro¨.

Según nos contó el artista, por un tiempo estuvo con ¨las antenas prendidas, para buscar ideas, salir a pescar ideas de historietas cortas¨. La primera historia que lo encontró cuando vio de ¨cómo transportaban en unos camiones un monumento, lo estaban llevando por partes¨. Sin ahondar demasiado en el libro, a esa idea la encontramos en el primer relato. De hecho, ese fue el mecanismo que prácticamente el autor siguió durante todo el proceso creativo. López señaló: ¨De alguna manera, muchas de las otras historietas también surgen así, de yo tal vez se me ocurría alguna imagen o una escena que me interesaba y después era ir como preguntándole cosas a esa escena para que se desarrolle todo el relato¨.

El autor ya radicado hace varios años en Nueva york, nos comentó que, pese a que en su libro ¨hay mucho de la historia estadounidense¨, le interesaba ¨dialogar con lo que pasa acá y tenía como ganas de que el libro salga acá¨. Así fue cómo consiguió alojar su trabajo en Libros del Cosmonauta.

Por Jules Tosello