Huracán vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

Rosario Central y Huracán se enfrentarán en la Quema el próximo domingo 12 de abril desde las 17:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

Así llegan Huracán y Rosario Central

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

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Últimos resultados de Huracán en partidos del Apertura

Huracán venció por 3-0 a Gimnasia. Después de caer en 1 oportunidad y empatar 3 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central viene de un triunfo 2 a 1 frente a Atlético Tucumán. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 4 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de mayo, en Cuartos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Huracán se llevó la victoria por 0 a 1.

Fernando Echenique fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Rosario Central: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tigre: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Argentinos Juniors: 27 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Huracán: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sarmiento: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes (RC): 24 de abril - 19:15 (hora Argentina)

Horario Huracán y Rosario Central, según país