Atlético Tucumán vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 17:30 (hora Argentina).

Así llegan Atlético Tucumán y Tigre

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Rosario Central. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre viene de caer en su estadio ante Independiente Riv. (M) por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 derrota y 3 empates, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Tigre resultó vencedor por 1 a 2.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría.

Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Tigre: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: 18 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Banfield: 26 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Atlético Tucumán: 12 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Huracán: 20 de abril - 21:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sarmiento: 25 de abril - 19:15 (hora Argentina)

Horario Atlético Tucumán y Tigre, según país