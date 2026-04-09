Newell`s vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Apertura

El cotejo entre Newell`s y San Lorenzo, por la fecha 14 del Apertura, se jugará el próximo domingo 12 de abril, a partir de las 15:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y San Lorenzo

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

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Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s logró un triunfo por 3-1 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 7 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo llega con ventaja tras derrotar a Estudiantes con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha empatado en 3 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Sebastián Martínez es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs San Lorenzo: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Unión: 17 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Instituto: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura

Fecha 14: vs Newell`s: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Vélez: 20 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Platense: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Horario Newell`s y San Lorenzo, según país