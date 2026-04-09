Alpine sacó a la luz el auto con el que Franco Colapinto llegará a Argentina: "Nos vemos"

Alpine sacó a la luz el auto con el que Colapinto vendrá a Argentina.

Alpine sacó a la luz el auto con el que Franco Colapinto brindará la exhibición en Argentina el domingo 26 de abril del 2026. La escudería francesa de la Fórmula 1 recurrió a las cuentas oficiales de sus redes sociales para confirmar el vehículo con el que el piloto bonaerense de 22 años se presentará ante más de 500.000 personas en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Tenemos una entrega especial a Buenos Aires", escribieron en Instagram (@alpinef1team). Incluso en el video publicado, en el que se aprecia cómo guardan en una caja gigante el monoplaza del pilarense en la máxima categoría del automovilismo mundial, colocaron otro mensaje con letras blancas: "Buenos Aires, estamos listos. El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto".

El coche en cuestión es el E20 con el que Lotus había ingresado a la F1 en 2012 en lugar de Renault, que abandonaba la competencia tal como sucedió en 2021 con el paso a Alpine. Motorizado con un motor Renault RS27, se trata de un monoplaza que supo tener notables actuaciones en aquella temporada de la mano de Romain Grosjean y Kimi Räikkönen, quien ganó el GP de Abu Dhabi y consiguió podios en otras seis fechas. Claramente, el monoplaza estará pintado como si fuese un Alpine actual.

El Lotus 2012 que Colapinto utilizará en Buenos Aires.

El Lotus se lucirá por las calles de Palermo con el ploteo de Alpine, por lo que se tratará de una fusión entre el pasado y el presente de la fábrica de Enstone. No obstante, lo más interesante será escuchar rugir el motor V8 atmosférico de 2.4 litros, que es capaz de alcanzar las 18 mil revoluciones por minuto y que es signo de toda una época de la F1 que muchos fanáticos extrañan, especialmente con los motores actuales.

De ahí que se hayan elegido dos largas rectas como la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento para el evento, puesto que permitirá acelerar al E20, cuyo motor rugirá frente a los fans del pilarense. Además, se trata de un monoplaza muy confiable y querido dentro del equipo, por lo que es uno de los más escogidos a la hora de hacer exhibiciones como esta, sobre todo porque sus especificaciones lo hacen un coche ideal para el espectáculo.

Los sectores para ver a Colapinto en Buenos Aires



● Un sector abierto y gratuito.

● Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

● En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

● El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a boxes.