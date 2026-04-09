Paro de colectivos hoy 9 de abril en el AMBA: qué líneas no funcionan y hasta cuándo dura la medida

Paro de colectivos en el AMBA.

El paro de colectivos genera complicaciones este jueves 9 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una fuerte adhesión de distintas líneas. La medida de fuerza impacta en miles de usuarios que dependen de los colectivos para trasladarse, en una jornada marcada por la incertidumbre y la tensión en el transporte público. Por eso, muchas personas se preguntan a qué hora podría levantarse la protesta, con la expectativa puesta en una próxima reunión entre el Gobierno y los empresarios del transporte.

La medida de fuerza fue confirmada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para aquellas empresas que, para la mañana de este jueves, no hayan abonado la totalidad de los salarios de sus choferes. Este paro de colectivos se da en un contexto de crisis del sector, con los empresarios reclamando por el aumento de costos, principalmente combustibles, y los trabajadores peleando por mantener el poder adquisitivo de sus salarios. En el medio, los usuarios padecen la constante suba del boleto.

Paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas

La protesta comenzó con una amplia cantidad de líneas de colectivos adheridas, tanto en recorridos urbanos como en trayectos interjurisdiccionales. La adhesión al paro de colectivos provocó una reducción significativa en la frecuencia habitual, con unidades que no prestan servicio o lo hacen de manera limitada.

Si bien la lista de líneas afectadas es extensa, el impacto se siente de forma generalizada en toda el área metropolitana. Esta situación repercute directamente en la movilidad cotidiana, especialmente en horarios pico, cuando el flujo de pasajeros suele ser más alto.

El transporte público en el AMBA depende en gran medida de los colectivos y trenes, por lo que cualquier interrupción en estos servicios genera un efecto inmediato en la circulación de trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

Aunque el listado es amplio, el impacto se siente de manera extendida en toda la región metropolitana

Una por una, las líneas de colectivos que funcionan con frecuencia reducida hoy 9 de abril de 2026

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Medida de fuerza: hasta cuándo dura el paro de colectivos

La medida de fuerza se desarrolla durante toda la jornada del 9 de abril, aunque el conflicto que la origina permanece abierto. Por el momento, no se confirmó una extensión oficial más allá de este día, pero el escenario podría modificarse si no se alcanza un acuerdo entre las partes involucradas.

El conflicto se inscribe en un contexto de creciente tensión entre empresas de transporte, trabajadores del sector y el Gobierno Nacional. Las negociaciones continúan sin resultados concretos, lo que mantiene en alerta a los usuarios ante la posibilidad de nuevas interrupciones en el servicio.

La duración efectiva del paro de colectivos dependerá de la evolución de estas conversaciones, que buscan destrabar un problema que afecta a millones de personas en el AMBA.

Qué reclaman las empresas y por qué hay paro de colectivos

El eje del conflicto gira en torno a la estructura de financiamiento del sistema de transporte. Las empresas sostienen que existen retrasos en los pagos y que los fondos actuales no alcanzan para cubrir los costos operativos ni cumplir con las obligaciones salariales.

En este marco, responsabilizan al Ejecutivo por la falta de respuestas y advierten que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas concretas. La medida de fuerza surge como una forma de visibilizar estos reclamos y presionar por soluciones.

El sistema de colectivos enfrenta además dificultades vinculadas al aumento de costos, lo que profundiza el desequilibrio financiero denunciado por el sector.

Paro de colectivos

Cómo afecta el paro de colectivos a los usuarios del AMBA

El impacto del paro de colectivos se refleja en largas demoras, paradas colapsadas y una mayor demanda en otros medios de transporte. Trenes y servicios alternativos operan con mayor carga de pasajeros, lo que genera complicaciones adicionales.

Durante la jornada, se registran dificultades para completar trayectos habituales, especialmente en zonas con menor cobertura de transporte. La falta de unidades disponibles incrementa los tiempos de espera y limita las opciones de traslado.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan prever los desplazamientos con anticipación y contemplar alternativas dentro de las posibilidades. El conflicto sigue en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en los próximos días si no se alcanza un acuerdo que permita normalizar el servicio de colectivos.