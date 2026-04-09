Al paro de colectivos y la menor frecuencia, se suma un aumento del 5% del boleto

El paro de colectivos terminó de hacer estallar la olla a presión que se había gestado con la disminución de la frecuencia decidida por las empresas del sector a principios de mes. Para empeorar aún más el panorama de los usuarios, de cumplirse las previsiones de inflación de marzo, en unas pocas semanas se aplicará un aumento del 5% en la tarifa de las unidades que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Los barrios desconectados, los Uber de emergencia para no perder el presentismo y los colapsos en los grandes centros de transporte urbano como la estación Constitución. Esas son las pinturas mañaneras de este jueves crítico para el viaje de los trabajadores, víctimas de la intransigencia del Gobierno para adelantarse al conflicto que plantean las empresas: deudas e inacción frente a la suba del gasoil.

Y aunque el escenario ya se torna violento para el usuario, a un pésimo servicio se agrega una (otra) mala noticia. En mayo se aplicará el mayor aumento de tarifas para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA en un año si se tiene en cuenta el sistema de indexación que rige a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

La actualización se desprende del mecanismo vigente en ambas jurisdicciones, que establece que las tarifas se ajustan mensualmente sumando dos puntos porcentuales al último índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para marzo, el Relevamiento de Expectaivas de Mercado estima que el índice de precios al consumidor marcará un ascenso del 3%, la cifra más alta en 12 meses.

Por ende, si el Indec confirma las previsiones privadas la semana que viene, en mayo habrá un aumento del 5%. En provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo que recorre de 0 a 3 kilómetros se iría a los $ 914,86. Mientras tanto, la tarifa para las líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires subiría hasta los $ 751.

Es importante señalar que los parámetros mínimos no cubren la totalidad de la movilidad. Por ejemplo, para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo de la tarifa en provincia superará por primera vez los mil pesos, ya que su valor se ubicaría en $ 1.019,16.

Viajar se lleva la mitad del gasto de la canasta

El gasto en transporte pasó a ser el rubro más relevante dentro de los servicios públicos de los hogares del AMBA, al alcanzar el 47% de esa canasta, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política.

El estudio, con datos de marzo y en un contexto de menor circulación de unidades, señaló que el costo de la movilidad tuvo un fuerte incremento, con una suba cercana al 1.000% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Solo en el último mes, el transporte aumentó 14,8%, impulsado principalmente por un alza del 16,3% en el boleto de colectivos.

En valores concretos, una familia promedio necesita actualmente unos $ 101.026 mensuales para cubrir sus traslados, cuando un año atrás destinaba alrededor de $ 59.370. Esta evolución responde al traslado de costos a las tarifas, en un escenario marcado por la reducción de subsidios estatales.

Si se amplía la mirada a diciembre de 2023, el incremento es aún más significativo. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasó de $ 52,96 a $ 715,24 en abril de 2026, lo que representa un aumento acumulado superior al 1.250%.

Sobre este pico de gastos es que se ejecutará un nuevo incremento en la tarifa. Mientras tanto, los cruces entre las empresas y el Gobierno por promesas supuestamente incumplidas en torno al giro de subsidios y el feroz avance en el precio del combustible ponen al sistema de transporte público en jaque. Y en las paradas el tono quejoso se acelera al compás de las encuestas que llegan a Casa Rosada.