Yael Falcón Pérez al Mundial 2026: el bochornoso antecedente en el Ascenso con un famoso club

Falcón Pérez al Mundial: el bochornoso antecedente en el Ascenso

Yael Falcón Pérez es noticia nuevamente ya que se confirmó que será uno de los árbitros argentinos en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Un detalle no menor del colegiado que estuvo en el Mundial de Clubes 2025 es que cuenta con un bochornoso antecedente de cuando dirigía en el Ascenso. De hecho, el mismo tuvo lugar en una definición para subir a la Primera C y un equipo fue sumamente perjudicado.

Si bien el árbitro también fue protagonista de un hecho memorable cuando se convirtió en héroe al salvarle la vida a Isaías Olariaga en un cruce entre San Miguel y Defensores Unidos de Zárate -asistió al defensor después de un choque por el que comenzó a convulsionar-, también protagonizó un momento que los hinchas de un famoso club no se olvidan. El mismo se dio en 2015 durante la final de la Primera D por el ascenso entre Atlas y Liniers en el Estadio Ricardo Puga de General Rodríguez. El conjunto que quedó en las puertas fue el "Marrón" de Néstor Retamar que era conocido por el reality Atlas: La Otra Pasión.

El penal no cobrado por Yael Falcón Pérez que privó a Atlas del ascenso a la Primera C

Corría el minuto 95 del encuentro -transmitido en vivo por Fox Sports- cuando Patricio Malizia llegó antes que Pablo Paiva a la pelota y el defensor de Liniers lo tocó abajo cometiéndole penal. Sin embargo, Falcón Pérez no lo cobró y el dueño de casa no pudo empatar el encuentro que perdía por 3 a 2. Cabe destacar que en la ida empataron 1 a 1, por lo que si se mantenía la igualdad en el global le podía dar una vida más a los de Retamar. Finalmente la "Topadora" del Oeste ganó y se quedó con el ascenso dejando sin chances al famoso equipo.

El penal no cobrado por Yael Falcón Pérez en Atlas vs. Liniers en 2015

Quiénes son los árbtiros argentinos que van al Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 está cada vez más cerca. Este jueves 9 de abril se conocieron quiénes serán los tres árbitros argentinos que viajarán para decir presente en dicha competencia. A su vez, también se conocieron los jueces de línea que compartirán terna con ellos y el encargado del VAR que tampoco se perderá el certamen.

Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera serán los colegiados de campo con partidos a definir; mientras que Hernán Mastrángelo trabajará en el VAR. Por otro lado, los líneas son Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yesso y Cristian Navarro, según aseguró el periodista Germán García Grova. En el caso de Tello, repetirá presencia luego de estar en Qatar 2022 y dirigir tres partidos hasta la instancia de cuartos de final, uno de ellos la victoria de Marruecos por 1 a 0 ante Portugal para avanzar a semifinales.