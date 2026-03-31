La inflación no cede y las consultoras anticipan que volvió a traspasar el 3% en marzo

En el contexto de subas estacionales y de una disparada del combustible por la guerra en Medio Oriente, la inflación volvió a acelerarse en marzo para traspasar el 3%, según lo que anticipan la mayoría de las consultoras privadas. Concretamente, la suba de precios de marzo fue entre el 2,8% y 2,9% para LCG, de entre el 2,9 y 3% para FIEL, del 3% para EcoGo, del 3% para Analytica y del 3,1% para Equilibra, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas de las principales consultoras.

De confirmarse estas cifras, la inflación se habrá acelerado, o al menos no habrá descendido, por décimo mes consecutivo, duplicando su valor desde el piso del 1,5% de mayo de pasado. Además, podría ser la primera vez que nuevamente traspase el techo del 3% desde el 3,7% de marzo de 2025. El Indec dará a conocer la cifra oficial el próximo martes 14 de abril.

Décima más o décima menos, la suba de precios alcanzará el 9% en solo un trimestre, dando por tierra con las proyecciones del Presupuesto 2026, en el que el Poder Ejecutivo había estimado una suba de precios del 10,1% pero para todo el año. Así, se hace evidente el ajuste en rubros en los que Javier Milei había prometido una suba real al presentar ese proyecto de ley el año pasado, como las jubilaciones, la educación y la salud. En cambio, el mercado espera una inflación del 26% para todo 2026, según el último REM del Banco Central.

Las principales subas de marzo

El mes de marzo suele ser de aceleración inflacionaria por motivos estacionales. De hecho, en 2025 los precios escalaron ese mes 1,4 puntos respecto al 2,4% de febrero. Es cierto que marzo del año pasado estuvo fuertemente condicionado por la suba del dólar en medio de la incertidumbre sobre la firma del primer acuerdo con el FMI. Pero también lo es que el piso de febrero de este año es 0,5 puntos superior.

En este contexto de piso alto, marzo sufrió una suba estacional en algunos rubros clave. El de mayor suba fue educación, que aumentó un 12% según EcoGo, impulsado por el incremento de las cuotas de los colegios privados con el arranque de las clases.

Otro rubro con una importante suba en este último mes fue el de indumentaria, que suele aplicar subas por el cambio de temporada. En este caso, la ropa tuvo una inflación del 5%, según midió la misma consultora. También tuvo un fuerte incremento el rubro vivienda, con un 5% de aumento medido por EcoGo, influenciado por subas de un 11% en servicios como la luz y el gas, en el marco de la continuidad de la quita de subsidios.

Aun así, el rubro de más impacto fue el de transporte, producto de la disparada de los combustibles en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que comenzó justamente el 28 de febrero.

Según EcoGo, los combustibles aumentaron un 11,4%, mientras que para Equilibra subieron un 10% en el promedio de marzo contra el promedio de febrero y un 20% medidos punta a punta (desde el último día de febrero). En tanto, fuentes vinculadas a las petroleras locales señalaron a El Destape que estiman una suba del 15% en la nafta y gasoil desde el inicio de la guerra contra Irán.

En paralelo, el rubro transporte también se vio fuertemente influido por la suba en el boleto de colectivos, de casi un 5% en CABA y PBA pero de un 7,6% para las líneas del AMBA administradas por el gobierno nacional.

Los alimentos y bebidas, por su parte, registraron un aumento menor, de solo el 1,9% para EcoGo. Más allá de las remarcaciones en los supermercados, el sector comercial advirtió que el bajo consumo le sigue poniendo un techo bajo a la posibilidad de remarcaciones. Solamente el atraso salarial es lo que evita que la inflación de marzo no haya sido todavía mayor.