Quién era Jorge Zorreguieta, el padre de Máxima Zorreguieta

Nacido en Buenos Aires en 1928, Zorreguieta desarrolló su carrera en el ámbito agropecuario y formó una familia numerosa

Jorge Zorreguieta nació el 18 de enero de 1928 en la Ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de ascendencia vasca. A lo largo de su vida desarrolló una carrera vinculada al sector agropecuario, lo que le permitió posicionarse como empresario en ese ámbito.

En el plano personal, formó una familia numerosa. De su primer matrimonio con Marta López Gil nacieron tres hijas: María, Ángeles y Dolores. Posteriormente, se casó con María del Carmen Cerruti, con quien tuvo cuatro hijos: Máxima, Martín, Juan e Inés.

La familia residió en el barrio porteño de Recoleta y mantuvo un estilo de vida acomodado, con fuerte énfasis en la educación. Los hijos asistieron a instituciones reconocidas, en un entorno marcado por el acceso a oportunidades académicas y sociales.

La carrera política de Jorge Zorreguieta en Argentina

Además de su actividad empresarial, Jorge Zorreguieta tuvo participación en la función pública. Su rol más destacado fue como secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, un cargo de relevancia dentro de la estructura del Estado.

Su desempeño en esta área estuvo ligado a la gestión del sector agropecuario, uno de los pilares de la economía argentina. Sin embargo, su paso por la política quedó inevitablemente asociado a un período complejo de la historia nacional.

La polémica por su rol durante la última dictadura cívico-militar en Argentina

Uno de los aspectos más debatidos en torno a Jorge Zorreguieta es su participación en el gobierno durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Ese período estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, lo que generó cuestionamientos hacia todos los funcionarios que formaron parte de la administración.

Su cargo como secretario de Agricultura y Ganadería lo ubicó dentro de ese contexto político, lo que derivó en críticas tanto a nivel local como internacional. La discusión sobre su responsabilidad y su rol específico en aquellos años se mantuvo vigente durante décadas.

Este pasado generó un impacto particular cuando su hija Máxima se integró a la familia real de los Países Bajos, un país que tuvo una postura activa en la denuncia de los crímenes de la dictadura argentina.

El impacto en la vida pública de Máxima Zorreguieta

Su paso por la función pública incluyó el cargo de secretario de Agricultura y Ganadería, desde donde tuvo injerencia en uno de los sectores más importantes de la economía argentina

La relación entre Jorge Zorreguieta y su hija Máxima cobró relevancia internacional en el contexto de su matrimonio con el entonces príncipe Guillermo Alejandro. La situación generó debate en la sociedad neerlandesa, debido al pasado político de su padre.

El gobierno de los Países Bajos expresó en su momento preocupaciones por este vínculo, teniendo en cuenta su histórica posición frente a las violaciones de derechos humanos en Argentina. Como consecuencia, Zorreguieta no asistió a la boda real, en una decisión que buscó evitar tensiones diplomáticas y sociales.

A pesar de estas circunstancias, la figura de Máxima logró consolidarse dentro de la monarquía, mientras que la historia de su padre continuó siendo parte del interés público. Murió el 8 de agosto de 2017, a los 89 años de edad, debido a un linfoma no Hodgkin, un inusual tipo de cáncer linfático.

Una figura marcada por contrastes

La vida de Jorge Zorreguieta reúne elementos diversos: una trayectoria como empresario, una incursión en la política y una fuerte exposición mediática a partir de su vínculo familiar. Su historia refleja las complejidades de un período histórico y el impacto que puede tener en generaciones posteriores.

A lo largo del tiempo, su nombre permaneció asociado tanto a su carrera profesional como a las controversias que rodearon su paso por la función pública, consolidando una figura que sigue generando interés y debate.