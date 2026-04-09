EN VIVO
Recetas de cocina

6 recetas de tiramisú elaboradas por cocineros y chef especializados: paso a paso y elaboración

El tiramisú se consolidó como uno de los postres más emblemáticos de la pastelería italiana, reconocido por su combinación de café, cacao y crema de mascarpone.

09 de abril, 2026 | 11.18

El tiramisú es uno de los postres más reconocidos de la pastelería italiana y, con el paso del tiempo, sumó versiones que reinterpretan su esencia. Estas recetas de tiramisú reúnen técnicas de cocineros y chefs especializados, con propuestas que van desde lo clásico hasta combinaciones más innovadoras, siempre con el mascarpone y el café como protagonistas.

Tiramisú clásico de Leonardo Fumarola

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 400 g de mascarpone
  • 200 ml de café espresso amargo
  • 8 vainillas
  • 15 g de cacao amargo

Preparación

  1. Separar las yemas de las claras y batir estas últimas a punto firme.
  2. Batir las yemas con el azúcar a baño maría hasta lograr una crema.
  3. Integrar el mascarpone y luego las claras con movimientos envolventes.
  4. Alternar capas de crema y vainillas humedecidas en café.
  5. Refrigerar al menos 4 horas y finalizar con cacao amargo.

Tiramisú affogato de Juliana Navarro

Ingredientes

  • Huevos, azúcar y harina para vainillas
  • Café, azúcar y marsala para almíbar
  • Mascarpone, crema, yemas y azúcar para crema
  • Cacao, helado de crema y café espresso

Preparación

  1. Preparar las vainillas y hornear hasta dorar.
  2. Elaborar un almíbar con café, azúcar y marsala.
  3. Batir yemas con almíbar caliente y sumar mascarpone y crema.
  4. Armar en copas con capas de vainilla, crema y cacao.
  5. Refrigerar y servir con helado y café caliente por encima.

Tiramisú con crumble de café de Clara Gimenez Haupt

Ingredientes

  • Vainillas caseras (huevos, azúcar, harina)
  • Crema de mascarpone (yemas, azúcar, mascarpone)
  • Almíbar de café (agua, azúcar, café)
  • Crumble (harina, cacao, manteca, azúcar, café molido)

Preparación

  1. Elaborar vainillas y hornear.
  2. Preparar la crema tipo aparato bomba e integrar el mascarpone.
  3. Hacer el almíbar y el crumble al horno.
  4. Armar capas de vainillas, crema y crumble.
  5. Refrigerar y terminar con cacao y más crumble.

MÁS INFO

Tiramisú con gelatina de Fernanda Tabares

Ingredientes

  • Vainillas
  • Gelatina
  • Almíbar de café con oporto
  • Crema de leche
  • Yemas, azúcar, agua, esencia de vainilla
  • Mascarpone

Preparación

  1. Hidratar la gelatina y preparar el almíbar de café.
  2. Batir yemas con almíbar caliente y sumar vainilla.
  3. Incorporar gelatina, mascarpone y crema batida.
  4. Armar capas de vainillas y crema en una fuente.
  5. Freezar, cortar en porciones y decorar con cacao.

Algunas versiones suman elementos como crumble, gelatina o incluso helado, que aportan contraste y complejidad

Tiramisú con café intenso de Nacho Feibelmann

Ingredientes

  • Vainillas (huevos, azúcar, harina, ralladura de naranja)
  • Mascarpone, azúcar impalpable, crema y café
  • Almíbar de café (agua, azúcar, café)

Preparación

  1. Preparar las vainillas y hornear en placas.
  2. Batir mascarpone con azúcar, café y crema.
  3. Elaborar el almíbar de café.
  4. Cortar las vainillas, humedecer y alternar con crema.
  5. Cubrir con crema y espolvorear cacao.

Tiramisú con moscato de Casa Bellucci

Ingredientes

  • 400 g de crema de leche
  • 1 taza de café fuerte
  • 4 yemas
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 300 g de mascarpone
  • 200 g de vainillas
  • 60 ml de moscato
  • Cacao amargo y chocolate rallado

Preparación

  1. Batir la crema hasta que esté aireada.
  2. Cocinar yemas con azúcar a baño maría hasta espesar.
  3. Mezclar con mascarpone e integrar la crema.
  4. Humedecer vainillas en café con moscato.
  5. Armar capas y refrigerar al menos 8 horas antes de servir.

Claves para lograr un buen tiramisú

Más allá de las variantes, todas las recetas de tiramisú comparten ciertos principios. El respeto por los tiempos de frío es fundamental para que la textura se asiente correctamente. También resulta clave no excederse en el remojo de las vainillas para evitar que pierdan estructura.

El equilibrio entre el dulzor de la crema y la intensidad del café define el carácter del postre. En cada versión, el tiramisú se adapta a diferentes estilos, pero mantiene su esencia como una preparación cremosa, intensa y profundamente aromática.

Trending
Salud
El alarmante informe sobre intoxicación por monóxido de carbono: la revelación sobre la epidemia silenciosa en el país Gimena Figueroa
Las más vistas