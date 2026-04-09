6 recetas de tiramisú elaboradas por cocineros y chef especializados: paso a paso y elaboración

Las distintas propuestas reúnen estilos que van desde el tiramisú tradicional hasta variantes más creativas.

El tiramisú es uno de los postres más reconocidos de la pastelería italiana y, con el paso del tiempo, sumó versiones que reinterpretan su esencia. Estas recetas de tiramisú reúnen técnicas de cocineros y chefs especializados, con propuestas que van desde lo clásico hasta combinaciones más innovadoras, siempre con el mascarpone y el café como protagonistas.

Tiramisú clásico de Leonardo Fumarola

Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

400 g de mascarpone

200 ml de café espresso amargo

8 vainillas

15 g de cacao amargo

Preparación

Separar las yemas de las claras y batir estas últimas a punto firme. Batir las yemas con el azúcar a baño maría hasta lograr una crema. Integrar el mascarpone y luego las claras con movimientos envolventes. Alternar capas de crema y vainillas humedecidas en café. Refrigerar al menos 4 horas y finalizar con cacao amargo.

Tiramisú affogato de Juliana Navarro

Ingredientes

Huevos, azúcar y harina para vainillas

Café, azúcar y marsala para almíbar

Mascarpone, crema, yemas y azúcar para crema

Cacao, helado de crema y café espresso

Preparación

Preparar las vainillas y hornear hasta dorar. Elaborar un almíbar con café, azúcar y marsala. Batir yemas con almíbar caliente y sumar mascarpone y crema. Armar en copas con capas de vainilla, crema y cacao. Refrigerar y servir con helado y café caliente por encima.

Tiramisú con crumble de café de Clara Gimenez Haupt

Ingredientes

Vainillas caseras (huevos, azúcar, harina)

Crema de mascarpone (yemas, azúcar, mascarpone)

Almíbar de café (agua, azúcar, café)

Crumble (harina, cacao, manteca, azúcar, café molido)

Preparación

Elaborar vainillas y hornear. Preparar la crema tipo aparato bomba e integrar el mascarpone. Hacer el almíbar y el crumble al horno. Armar capas de vainillas, crema y crumble. Refrigerar y terminar con cacao y más crumble.

Tiramisú con gelatina de Fernanda Tabares

Ingredientes

Vainillas

Gelatina

Almíbar de café con oporto

Crema de leche

Yemas, azúcar, agua, esencia de vainilla

Mascarpone

Preparación

Hidratar la gelatina y preparar el almíbar de café. Batir yemas con almíbar caliente y sumar vainilla. Incorporar gelatina, mascarpone y crema batida. Armar capas de vainillas y crema en una fuente. Freezar, cortar en porciones y decorar con cacao.

Algunas versiones suman elementos como crumble, gelatina o incluso helado, que aportan contraste y complejidad

Tiramisú con café intenso de Nacho Feibelmann

Ingredientes

Vainillas (huevos, azúcar, harina, ralladura de naranja)

Mascarpone, azúcar impalpable, crema y café

Almíbar de café (agua, azúcar, café)

Preparación

Preparar las vainillas y hornear en placas. Batir mascarpone con azúcar, café y crema. Elaborar el almíbar de café. Cortar las vainillas, humedecer y alternar con crema. Cubrir con crema y espolvorear cacao.

Tiramisú con moscato de Casa Bellucci

Ingredientes

400 g de crema de leche

1 taza de café fuerte

4 yemas

4 cucharadas de azúcar

300 g de mascarpone

200 g de vainillas

60 ml de moscato

Cacao amargo y chocolate rallado

Preparación

Batir la crema hasta que esté aireada. Cocinar yemas con azúcar a baño maría hasta espesar. Mezclar con mascarpone e integrar la crema. Humedecer vainillas en café con moscato. Armar capas y refrigerar al menos 8 horas antes de servir.

Claves para lograr un buen tiramisú

Más allá de las variantes, todas las recetas de tiramisú comparten ciertos principios. El respeto por los tiempos de frío es fundamental para que la textura se asiente correctamente. También resulta clave no excederse en el remojo de las vainillas para evitar que pierdan estructura.

El equilibrio entre el dulzor de la crema y la intensidad del café define el carácter del postre. En cada versión, el tiramisú se adapta a diferentes estilos, pero mantiene su esencia como una preparación cremosa, intensa y profundamente aromática.