6 recetas de tiramisú elaboradas por cocineros y chef especializados: paso a paso y elaboración

El tiramisú es uno de los postres más reconocidos de la pastelería italiana y, con el paso del tiempo, sumó versiones que reinterpretan su esencia. Estas recetas de tiramisú reúnen técnicas de cocineros y chefs especializados, con propuestas que van desde lo clásico hasta combinaciones más innovadoras, siempre con el mascarpone y el café como protagonistas.
Tiramisú clásico de Leonardo Fumarola
Ingredientes
- 4 huevos
- 200 g de azúcar
- 400 g de mascarpone
- 200 ml de café espresso amargo
- 8 vainillas
- 15 g de cacao amargo
Preparación
- Separar las yemas de las claras y batir estas últimas a punto firme.
- Batir las yemas con el azúcar a baño maría hasta lograr una crema.
- Integrar el mascarpone y luego las claras con movimientos envolventes.
- Alternar capas de crema y vainillas humedecidas en café.
- Refrigerar al menos 4 horas y finalizar con cacao amargo.
Tiramisú affogato de Juliana Navarro
Ingredientes
- Huevos, azúcar y harina para vainillas
- Café, azúcar y marsala para almíbar
- Mascarpone, crema, yemas y azúcar para crema
- Cacao, helado de crema y café espresso
Preparación
- Preparar las vainillas y hornear hasta dorar.
- Elaborar un almíbar con café, azúcar y marsala.
- Batir yemas con almíbar caliente y sumar mascarpone y crema.
- Armar en copas con capas de vainilla, crema y cacao.
- Refrigerar y servir con helado y café caliente por encima.
Tiramisú con crumble de café de Clara Gimenez Haupt
Ingredientes
- Vainillas caseras (huevos, azúcar, harina)
- Crema de mascarpone (yemas, azúcar, mascarpone)
- Almíbar de café (agua, azúcar, café)
- Crumble (harina, cacao, manteca, azúcar, café molido)
Preparación
- Elaborar vainillas y hornear.
- Preparar la crema tipo aparato bomba e integrar el mascarpone.
- Hacer el almíbar y el crumble al horno.
- Armar capas de vainillas, crema y crumble.
- Refrigerar y terminar con cacao y más crumble.
Tiramisú con gelatina de Fernanda Tabares
Ingredientes
- Vainillas
- Gelatina
- Almíbar de café con oporto
- Crema de leche
- Yemas, azúcar, agua, esencia de vainilla
- Mascarpone
Preparación
- Hidratar la gelatina y preparar el almíbar de café.
- Batir yemas con almíbar caliente y sumar vainilla.
- Incorporar gelatina, mascarpone y crema batida.
- Armar capas de vainillas y crema en una fuente.
- Freezar, cortar en porciones y decorar con cacao.
Tiramisú con café intenso de Nacho Feibelmann
Ingredientes
- Vainillas (huevos, azúcar, harina, ralladura de naranja)
- Mascarpone, azúcar impalpable, crema y café
- Almíbar de café (agua, azúcar, café)
Preparación
- Preparar las vainillas y hornear en placas.
- Batir mascarpone con azúcar, café y crema.
- Elaborar el almíbar de café.
- Cortar las vainillas, humedecer y alternar con crema.
- Cubrir con crema y espolvorear cacao.
Tiramisú con moscato de Casa Bellucci
Ingredientes
- 400 g de crema de leche
- 1 taza de café fuerte
- 4 yemas
- 4 cucharadas de azúcar
- 300 g de mascarpone
- 200 g de vainillas
- 60 ml de moscato
- Cacao amargo y chocolate rallado
Preparación
- Batir la crema hasta que esté aireada.
- Cocinar yemas con azúcar a baño maría hasta espesar.
- Mezclar con mascarpone e integrar la crema.
- Humedecer vainillas en café con moscato.
- Armar capas y refrigerar al menos 8 horas antes de servir.
Claves para lograr un buen tiramisú
Más allá de las variantes, todas las recetas de tiramisú comparten ciertos principios. El respeto por los tiempos de frío es fundamental para que la textura se asiente correctamente. También resulta clave no excederse en el remojo de las vainillas para evitar que pierdan estructura.
El equilibrio entre el dulzor de la crema y la intensidad del café define el carácter del postre. En cada versión, el tiramisú se adapta a diferentes estilos, pero mantiene su esencia como una preparación cremosa, intensa y profundamente aromática.