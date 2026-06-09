Durante la década del 90, los medios de Buenos Aires intentaron instalar una supuesta guerra entre dos grandes del cuarteto: Carlos "La Mona" Jiménez y Rodrigo Bueno. Sin embargo, la verdad que quedó escondida en el tiempo es la de una relación cercana y afectuosa, casi desconocida para el público.

El vínculo entre ambos comenzó mucho antes de que Rodrigo alcanzara la fama y llenara estadios. "Pichín" Bueno, el productor musical y padre de Rodrigo, mantenía una amistad estrecha con La Mona. De hecho, el propio Jiménez le regaló a Rodrigo, cuando apenas era un bebé, un micrófono de madera, marcando así su primer contacto con la música.

Con los años, Rodrigo exploró varios géneros musicales sin lograr el éxito esperado. Fue entonces cuando La Mona le dio un consejo clave: "¡Cantá cuarteto, boludo! Cantá cuarteto que te va a ir muy bien". Siguiendo esa recomendación, Rodrigo reversionó temas de Jiménez y comenzó a destacarse en el género.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando Rodrigo compuso su himno Lo mejor del amor con la intención de que La Mona lo grabara. A pesar de que fue rechazado, Rodrigo decidió cantarla él mismo y ese tema se convirtió en uno de sus grandes éxitos.

La supuesta rivalidad quedó totalmente descartada el 8 de marzo del 2000, en un festival realizado en La Plata. Allí, ambos artistas se encontraron y Rodrigo no dudó en elogiar a La Mona como su ídolo. Para sellar el momento, protagonizaron un histórico beso frente a las cámaras, dejando claro que la competencia no estaba en su relación personal.

Este recuerdo demuestra que el cuarteto, lejos de dividir, es una herencia popular que une generaciones y artistas, dejando de lado las falsas disputas para celebrar la música y la amistad.

Misterio en el cuarteto por la historia de un tema de Rodrigo

Lo curioso es que Lo mejor del amor no fue escrita originalmente para él. La letra, que ha sido motivo de disputa entre algunas parejas de Rodrigo, en realidad habría compuesta para que la interpretara Carlos Jiménez Rufino. La poesía surgió en una servilleta de un bar en Buenos Aires y el propio "Potro" se la hizo llegar al entorno de La Mona, a quien admiraba profundamente, aunque nunca supo si el Mandamás leyó la canción.

Los músicos y amigos del cantante le insistían para que la grabara. Darío Vilta fue uno de los que le dijo: "¿Por qué no la grabas vos?". Tras varios consejos, Rodrigo decidió finalmente registrar la canción y bautizar con ese nombre su disco.

En 2018, Ulises Bueno aportó su visión sobre el tema y su destinatario original. El Caño comentó en un móvil para el Diario de Mariana: "Rodrigo era un atorrante. A lo mejor para conquistar a tal persona le dijo 'mi amor esto te lo escribí para vos'. Van a aparecer 20 con la misma cartita".