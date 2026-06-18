El reconocido creador de contenido futbolístico, Davoo Xeneize, realizó una férrea defensa de Rodrigo De Paul después de la victoria ante Argelia en el debut del Mundial 2026 ante las críticas y los cuestionamientos que suele recibir el mediocampista, asegurando que su nivel en la Selección Argentina es indiscutible y que está fuertemente subestimado por gran parte del ambiente.

"Es muy subestimado Rodrigo De Paul. Por propios y, más que nada, por ajenos", arrancó el popular streamer en su transmisión, apuntando a quienes intentan instalar la idea de que es un futbolista "sobrevalorado" o que su valor solo es reconocido por el público local.

Para Davoo, la realidad es completamente opuesta: "Cada vez que se pone la camiseta de la Selección Argentina, juega a otra cosa". Además, aclaró que su análisis va mucho más allá del despliegue físico o el temperamento que lo caracteriza. "No hablo solamente de correr, de meter, de tirarse a barrer o de hablar con el árbitro. Hablo de fútbol", enfatizó, calificando las intervenciones del volante como "una genialidad futbolística".

El foco de Davoo Xeneize para defender a De Paul: la Selección Argentina por sobre Europa

Fiel a su estilo directo, el youtuber minimizó los debates sobre el rendimiento de De Paul a nivel de clubes en el Viejo Continente. "Me dirán 'no, bueno, pero en el Atlético de Madrid...', 'no, bueno, pero en el Udinese...'. Me chupa la p... los equipos de Europa", soltó sin vueltas. "Yo soy de Argentina, a mí me importa lo que hace con esta camiseta".

En ese sentido, Davoo repasó la trayectoria reciente del jugador bajo el ciclo de Lionel Scaloni para dimensionar su impacto: "Con esta camiseta, Rodrigo De Paul hace siete años que es el mejor mediocampista que tiene la Selección Argentina. Hace siete años que es un jugador que la rompe en el ciclo más exitoso de nuestra historia. ¿Cómo dudar de él?".

Finalmente, el streamer ejemplificó su argumento analizando una jugada clave que inició el propio De Paul con un pase filtrado y vertical. Destacó cómo esa asistencia le permitió a Lionel Messi recibir, girar de cara al arco y abrir una jugada extraordinaria en ataque junto a Thiago Almada y Lautaro Martínez, demostrando la visión de juego y la importancia táctica del "Motorcito" en la Scaloneta.