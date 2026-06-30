Furor con La Mona Jiménez y Jorge Rojas cantando juntos en la previa de la Selección Argentina

La pasión por la Selección Argentina sigue regalando momentos inolvidables en cada rincón del planeta durante el Mundial 2026. Esta vez, los grandes protagonistas de una jornada mágica no estuvieron dentro de la cancha, sino en la escena artística: Carlos "La Mona" Jiménez y Jorge Rojas paralizaron las redes sociales con un encuentro histórico que unió al cuarteto cordobés y al folklore salteño en suelo norteamericano.

Ambos artistas compartieron una noche única en la ciudad de Dallas (Estados Unidos), donde coincidieron en un restaurante. Lo que comenzó como una cena tranquila entre amigos terminó transformándose en un cruce musical imperdible que rápidamente se volvió viral entre los miles de hinchas albicelestes que coparon las calles tejanas en la previa del partido del conjunto nacional.

Fue el propio ídolo máximo del cuarteto quien se encargó de inmortalizar y difundir el momento a través de sus canales oficiales. En el registro audiovisual se puede ver al "Mandamás" y al exintegrante de Los Nocheros disfrutando de la velada y, con una complicidad absoluta, interpretando a dúo "Paloma", una de las canciones más emblemáticas y coreadas del extenso repertorio cuartetero.

El cruce se dio en un contexto de fiesta total, ya que tanto Jiménez como Rojas viajaron al país norteamericano con el único objetivo de acompañar y alentar de cerca a la "Scaloneta", sumándose a la marea de fanáticos argentinos que hicieron base en Dallas durante los días previos al encuentro clave del Mundial.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios, me gusta y compartidos por parte de los seguidores de ambos músicos, celebrando la unión de dos de las voces más potentes y queridas de la cultura federal.

La Mona Jiménez y Jorge Rojas se juntaron en la previa de un partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

“Hermoso encuentro con mi amigo Jorge Rojas en Dallas. Ya listos para alentar a nuestra querida selección”, escribió emocionado La Mona Jiménez en su cuenta de Instagram al pie del video.

La respuesta de Jorge Rojas llegó casi de inmediato en la misma publicación, devolviendo el afecto y dejando en claro el respeto mutuo que se profesan desde hace años: “¡Qué lindo momento hermano! ¡¡¡Siempre es un gusto compartir contigo!!!”. El folklore y el cuarteto, una vez más, demostraron que cuando juega la Selección, la música popular se une en una sola voz.

La Mona Jiménez conoció a Messi y reveló un detalle inesperado: "Me pidió Paloma loca"

Durante décadas, Carlos "La Mona" Jiménez llenó estadios, hizo bailar a generaciones enteras y se convirtió en una de las figuras más populares de la música argentina. Sin embargo, había una cuenta pendiente que todavía no había podido saldar, conocer a Lionel Messi.

La revelación llegó en una entrevista con Revista Gente, donde el histórico cantante cordobés recordó el emocionante encuentro que tuvo con el capitán de la Selección argentina durante su paso por Estados Unidos, en el marco del Mundial de Clubes.

Fanático declarado de la Scaloneta, La Mona contó que sigue de cerca al seleccionado desde hace años y que incluso viajó para acompañarlo en distintas competencias. Pero más allá de su pasión futbolera, había un sueño personal que seguía esperando cumplir. "Yo lo quería conocer a Leo y dije, voy a ir para conocerlo", confesó el artista de 75 años.

Lo curioso es que la oportunidad había estado al alcance de la mano algunos meses antes, cuando estuvo en Miami. Sin embargo, prefirió no acercarse. "Dije no lo voy a ir a molestar, sé que debe estar entrenando, jugando y yo no lo conozco", explicó, admitiendo que la timidez también jugó su papel. Finalmente, el esperado encuentro se produjo en Kansas. Y lo que ocurrió después sorprendió incluso al propio cantante.

"Fue divino. Fue increíble porque me pidió Paloma loca", relató sobre Messi. Según contó, mientras compartía un momento con los jugadores de la Selección, comenzó a cantar algunos de sus clásicos y rápidamente llegaron los pedidos. Después de "Paloma loca", otro integrante del plantel, que La Mona cree que pudo haber sido Cuti Romero o Rodrigo De Paul, le pidió "Luis". La emoción era tan grande que ni siquiera recordaba algunas letras. "Yo estaba feliz, les canté como 10 o 12 temas", recordó entre risas.