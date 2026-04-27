Jorge Rojas se sumó a Los de Imaguaré para interpretar una de las canciones más celebradas del cantautor salteño.

"Cantares de mi Tierra" es la nueva obra que hermana las voces del cantor de folklore Jorge Rojas y el conjunto histórico del chamamé: Los de Imaguaré. El lanzamiento del EP. es un abrazo entre el monte y el río, un refugio de nostalgias y esperanzas compartidas. El exintegrante de Los Nocheros difundió en sus redes sociales un fragmento de un show y destacó que este trabajo es “muy especial”.

De esta manera, Jorge Rojas se sumó a Los de Imaguaré para interpretar una de las canciones más celebradas del cantautor salteño: “Mi cantar”. En esta versión que incorpora los recitados de Don Julio y la voz de su hijo, Nicolás Cáceres, se puede ver una parte de lo que fue la Fiesta del Chamamé 2026. “Ya está disponible en plataformas digitales ‘Cantares de mi Tierra’, un EP de 5 canciones muy especial para mí”, escribió el neuquino en sus redes sociales.

En esa línea, el excantante de Los Nocheros expresó: “Es un encuentro que nace desde lo profundo, el canto compartido con Los de Imaguaré, en un abrazo entre el monte y el río, entre historias y formas de sentir nuestra música. Una celebración de lo nuestro”. Allí también sumó “como escribió con tanta verdad Don Julio Cáceres”: “Cantares los de mi tierra, que hablan al hombre de Dios, cantar a la tierra de uno, es siempre un regocijo para el espíritu”.

Luego, el chamamecero agregó: “Cuando ese canto se forja al calor de los afectos, la amistad, el compromiso y el sentido de pertenencia, el resultado es aún más gratificante. Es lo que creo que hemos conseguido al unir nuestras voces”.

Jorge Rojas agradeció a Los de Imaguaré "por abrirme las puertas de su universo".

Las canciones de Jorge, tratadas a la manera 'Imaguaré' y las nuestras, enriquecidas con aporte vocal de un cantor de excelencia. Juntos ofrecemos un repertorio de canciones que hablan de la tierra, del amor y del camino”, completó el famoso chamecero y cerró su mensaje: “Que el Dios de los silencios, dueño de toda la música, conduzca estos cantares por el sendero de la ternura a los corazones de buena voluntad que aman los sonidos de nuestra tierra”.

Detalles del nuevo trabajo de Jorge Rojas

Finalmente, Jorge Rojas concluyó: “Gracias queridos Imaguaré por abrirme las puertas de su universo, por la generosidad, por el respeto y por este abrazo musical que hoy toma forma en estas canciones”.

Cabe remarcar que las canciones fueron grabadas en Fiesta Nacional del Chamamé 2026, Cosquín 2026 y durante un encuentro íntimo en La Yapa (Anisacate), donde los artistas decidieron plasmar esa magia. El EP está compuesto por cinco piezas fundamentales que fusionan la calidez vocal de Jorge Rojas con la esencia chamamecera y el recitado de Los de Imaguaré: Mi Cantar - Alma Guaraní - Nuestros Sueños y la Distancia - Para Volver a Soñar - Viaje.

Sin dudas, este lanzamiento es una colaboración, pero también un puente tendido entre regiones, una celebración de la identidad y un regalo para los seguidores que pedían que esta unión quedara registrada para siempre. Ahora, Jorge Rojas se reencontrará con su público en la capital correntina los días 1 y 2 de mayo en el Teatro Oficial Juan de Vera. Durante la segunda función contará con Los de Imaguaré como invitados especiales para una noche imperdible. Se pueden conseguir entradas en www.weepas.ar.