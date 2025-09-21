Los nuevos Mercedes de lujo que llegan a Argentina.

Prestige Auto tomó el control de Mercedes-Benz en Argentina y, a tres meses de iniciar sus operaciones, sorprendió con la presentación de tres SUV que llevan el prestigioso sello AMG, la división deportiva de la marca alemana.

El primer modelo en salir a escena es el Mercedes-AMG GLC 43 4Matic, que se suma a la familia de motores 43 AMG junto al C 43 y el GLC 43 Coupé. Este SUV cuenta con un motor 2.0 litros sobrealimentado por un turbocompresor eléctrico de 48 voltios, entregando una potencia de 421 caballos de fuerza y un torque de 500 Nm. Está asociado a una transmisión automática de 9 velocidades con convertidor de par y tracción integral AMG Performance 4Matic, que distribuye el torque en un 31% al eje delantero y un 69% al trasero.

Gracias a este conjunto, el GLC 43 acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada a 250 km/h. Además, ofrece programas de conducción deportivos como "Sport" y "Sport+", que optimizan la respuesta del motor, la transmisión y la dirección para una experiencia dinámica. También dispone de un sistema de amortiguación adaptativa que puede bajar la altura del vehículo hasta 5 mm para una mayor rigidez.

En los próximos meses, Prestige Auto incorporará dos modelos más de alta gama: el Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance, disponible en versiones SUV y Coupé, y el Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+, también en ambas carrocerías. Estos vehículos amplían la oferta deportiva con sistemas híbridos enchufables y potencias impresionantes.

El GLC 63 S E Performance combina un motor 2.0 litros turboalimentado con tecnología de Fórmula 1, que entrega 476 CV y 550 Nm, con un motor eléctrico de 204 CV y 320 Nm que impulsa las ruedas traseras, logrando una potencia total de 680 CV y 1.020 Nm de torque. Su batería de 6,1 kWh le permite recorrer hasta 12 kilómetros en modo 100% eléctrico. La caja automática de nueve velocidades con función Race Start asegura una aceleración explosiva, con 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y una velocidad máxima de 275 km/h.

Este modelo cuenta con tracción integral variable, capaz de repartir la potencia de manera equilibrada o concentrarla en las ruedas traseras según las condiciones. También incorpora dirección en el eje trasero para mejorar la maniobrabilidad, con un ángulo máximo de 2,5° hasta 100 km/h. Su sistema de frenos de alto rendimiento incluye discos ventilados y perforados con pinzas de seis pistones adelante y flotantes atrás.

Por su parte, el Mercedes-AMG GLE 63 S 4Matic+ mantiene el motor biturbo V8 4.0 litros con hibridación leve, que entrega 612 CV y 850 Nm. Asociado a una caja automática de doble embrague y nueve velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 280 km/h. Este modelo actualizado presenta retoques estéticos exteriores e interiores, llantas de 22 pulgadas y el paquete decorativo Night AMG que oscurece detalles cromados.

Los precios de los Mercedes que llegan a Argentina

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV: US$ 155.000

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance SUV: US$ 300.000

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé: US$ 310.000

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ SUV: US$ 300.000

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé: US$ 310.000