Con doblete de Vinícius, Brasil supera a Escocia y clasifica a la fase eliminatoria del Mundial

Brasil clasificó a la segunda ronda del Mundial como líder del Grupo C tras imponerse por 3-0 a Escocia el miércoles con dos goles de Vinícius Junior, un resultado que dejó a los escoceses a la espera de que otros números les sean favorables para pasar de ronda.
El eléctrico delantero del Real Madrid abrió el marcador tras un error de la defensa escocesa en el minuto siete y anotó su segundo gol de cabeza en el tiempo de descuento de la primera parte, antes de que Matheus Cunha cerrara el marcador a la hora de juego.
Esta cómoda victoria, en la que se produjo el regreso tras una larga ausencia de Neymar, unida al triunfo de Marruecos por 4-2 sobre Haití, pone a Brasil de camino a Houston, donde se enfrentará el próximo lunes a Países Bajos, Japón o Suecia.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Escocia, que decepcionó a su "Tartan Army" con una actuación tímida y plagada de errores en la primera parte, esperará ahora clasificarse como uno de los ocho terceros con mejor registro de los 12 grupos.
Con información de Reuters