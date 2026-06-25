Con doblete de Vinícius, Brasil supera a Escocia y clasifica a la fase eliminatoria del Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia contra Brasil

Brasil clasificó a la segunda ronda del Mundial ‌como líder ‌del Grupo C tras imponerse por 3-0 a Escocia el miércoles con dos goles de Vinícius Junior, un resultado que dejó a los escoceses ​a ⁠la espera de que otros ‌números les sean favorables ⁠para pasar de ⁠ronda.

El eléctrico delantero del Real Madrid abrió el marcador tras un ⁠error de la defensa ​escocesa en el ‌minuto siete y ‌anotó su segundo gol de ⁠cabeza en el tiempo de descuento de la primera parte, antes de que ​Matheus ‌Cunha cerrara el marcador a la hora de juego.

Esta cómoda victoria, en la que se produjo el ⁠regreso tras una larga ausencia de Neymar, unida al triunfo de Marruecos por 4-2 sobre Haití, pone a Brasil de camino a Houston, donde se enfrentará ‌el próximo lunes a Países Bajos, Japón o Suecia.

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Escocia, que decepcionó a su "Tartan Army" con una actuación tímida y plagada ‌de errores en la primera parte, esperará ahora clasificarse como uno ‌de ⁠los ocho terceros con mejor registro de los ​12 grupos.

Con información de Reuters