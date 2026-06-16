El nuevo "fitito" que presentó Fiat

El nuevo Fiat 600 Hybrid se presenta como un soplo de aire fresco en un mercado donde predominan los colores neutros y apagados. Lejos de la clásica paleta gris, negra o blanca que domina las calles, esta nueva generación del emblemático modelo ofrece opciones mucho más audaces y llamativas, pensadas para quienes buscan un auto con personalidad y estilo propio.

Entre los cinco colores disponibles, tres sobresalen por su intensidad y originalidad: naranja sole, azul acqua y azul passione. A estos se suman una crema capuccino y un blanco gelatto, tonos que no solo aportan variedad, sino que invitan a romper con la monotonía cromática que se observa en la mayoría de los vehículos actuales.

En un contexto urbano donde el gris cemento y los tonos arena parecen dominar la escena, el Fiat 600 Hybrid apuesta a un juego de colores que recuerda a los filtros más vibrantes de las redes sociales. Ese naranja que evoca la Golden Hour al atardecer, y los azules mediterráneos, aportan una cuota de vida y alegría a la clásica silueta del auto.

Este modelo, que llega a 71 años desde el lanzamiento original del Fitito en 1955, mantiene un espíritu nostálgico aunque con un diseño actualizado. Aunque ya no es la cápsula redonda y pequeña de antes, conserva detalles como las ópticas circulares y las curvas suaves que remiten a ese auto familiar y simpático de antaño, símbolo de juventud y primeras experiencias al volante.

Cuánto cuesta el nuevo Fiat 600 Hybrid

La marca promociona el Fiat 600 Hybrid como una invitación a disfrutar “una vida más confortable y luminosa”. Más que un vehículo, se presenta como un estado de ánimo, reforzado por su slogan “La dolce vita”, que evoca ese estilo de vida italiano que celebra los pequeños placeres diarios.

Mientras que en décadas pasadas los autos formaban parte vital del paisaje con colores que iban del amarillo al bordó o celeste, hoy predominan los tonos neutros en los estacionamientos, una tendencia que responde en parte a razones económicas y de reventa. Sin embargo, el nuevo Fiat desafía esta lógica y apuesta por devolverle el color y la alegría a las calles.

Con un precio de $39.900.000, este modelo busca continuar el legado del Fitito, que enseñó a muchas familias argentinas a moverse con estilo y diversión. Más que un vehículo, es un llamado a sublevarse contra la uniformidad y a expresar audacia y personalidad a través del color.