Pequeño, eléctrico y podría conducirse sin licencia: el nuevo modelo que lanzó Fiat

El nuevo Fiat que se puede manejar sin licencia.

Fiat acaba de presentar una actualización de su vehículo eléctrico urbano, el Topolino, que promete una nueva forma de viajar en la ciudad. Este modelo renovado no solo destaca por su estética moderna, sino también por su tecnología avanzada y la particularidad de poder manejarlo sin necesidad de licencia.

Orientado a un público joven y funcional, el nuevo Topolino se adapta a la movilidad urbana con dimensiones compactas y una conducción sencilla. Ya disponible en el mercado europeo, ofrece dos opciones de color: el vibrante Corallo y el tradicional Verde Vita, que buscan reflejar diferentes estilos dentro del mundo de los autos eléctricos.

El tono Corallo, según Fiat, aporta un carácter relajado y urbano al vehículo, pensado especialmente para desplazamientos cortos y cotidianos, ideales para el ritmo de la vida en las ciudades.

Las mejoras que recibió el Fiat Topolino

Más allá del exterior, el interior del Topolino también recibió mejoras significativas. El tablero fue rediseñado para incluir una pantalla digital mucho más amplia, que pasó de 3,5 a 5,7 pulgadas, sumando una superficie total de 8,3 pulgadas. La interfaz fue simplificada para facilitar el uso y mejorar la experiencia del conductor.

En España, el Fiat Topolino ya es uno de los autos eléctricos urbanos más populares, con una participación del 20% en ese segmento, consolidándose como una opción preferida para la movilidad en zonas urbanas. Este modelo busca combinar practicidad y facilidad para maniobrar en calles complejas, ofreciendo una solución de transporte ágil y eficiente para los usuarios que necesitan moverse con rapidez y comodidad en la ciudad.

Un detalle que lo hace único es que puede ser conducido sin licencia, ya que mide apenas 2,53 metros de largo y tiene una velocidad máxima limitada a 45 km/h. Además, cuenta con una batería de 5,4 kWh que le permite recorrer hasta 75 kilómetros con una sola carga, ideal para trayectos urbanos diarios.

Otro de sus puntos fuertes es la posibilidad de recargarlo en casa. En el habitáculo, el diseño mantiene la búsqueda de amplitud visual mediante superficies vidriadas generosas y asientos escalonados que optimizan el espacio disponible. En 2026, el precio del Fiat Topolino parte desde los 9.890 euros en España para la versión Verde Vita, mientras que la variante Corallo asciende a 9.990 euros.

Aunque todavía se espera su llegada a Argentina, el nuevo Fiat Topolino ya genera expectativa por su apuesta a revolucionar el concepto de movilidad eléctrica urbana, ofreciendo una experiencia moderna y funcional pensada para las necesidades actuales.