¿El futuro de las combis? Volkswagen presentó su nueva camioneta eléctrica

Volkswagen presentó su nueva combi eléctrica .

Volkswagen dio a conocer los primeros detalles de su nueva combi eléctrica ID. Buzz para 2027, un modelo que promete combinar tecnología de punta con un diseño renovado y mayor funcionalidad.

Entre las novedades más destacadas, la marca alemana presentó la versión Pro 4Motion, que incorpora un sistema de tracción integral gracias a dos motores eléctricos que suman una potencia de 340 CV. Esta configuración busca ampliar la oferta mecánica y captar a un público más amplio.

La variante Pro 4Motion estará disponible tanto en la versión de distancia entre ejes estándar como en la de largo extendido, lo que aumenta la versatilidad del vehículo dentro de la gama. En cuanto a la capacidad de remolque, el modelo corto puede arrastrar hasta 1.800 kg con freno en pendientes del 8%, mientras que la versión larga soporta hasta 1.600 kg.

En materia de autonomía, el ID. Buzz Pro 4Motion con distancia estándar equipa una batería de 79 kWh que le permite recorrer hasta 428 kilómetros según el ciclo WLTP. Por su parte, la variante de mayor tamaño incorpora una batería de 86 kWh, elevando la autonomía hasta 476 kilómetros.

Cuándo llega la nueva camioneta eléctrica de Volkswagen

En el interior, Volkswagen incorporó un volante multifunción con botones físicos y el sistema de infoentretenimiento Innovision. Además, el vehículo cuenta con funciones tecnológicas como la conducción con un solo pedal y el sistema “Connected Travel Assist”, que incluye reconocimiento de semáforos para mejorar la experiencia de manejo.

Como si fuera poco, este vehículo tiene tracción 4×4, algo nada menor en términos de rendimiento. Concretamente, permite optimizar el comportamiento dinámico, especialmente en superficies de baja adherencia, e incrementar la capacidad de remolque

Otro punto interesante es la función V2L (Vehicle-to-Load), que habilita el uso de la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos con hasta 2,0 kW de potencia.

Volkswagen confirmó que esta actualización comenzará a llegar a los concesionarios europeos durante el segundo semestre, aunque todavía no se anunciaron los precios ni su llegada a nuestra región.

Paralelamente, la marca presentó en Europa el ID.3 Neo, una evolución de su primer modelo 100% eléctrico que busca afianzarse en el mercado global. Esta renovación incluye un nuevo diseño bajo el concepto “Pure Positive”, con paragolpes rediseñados, ópticas actualizadas y una parrilla que armoniza con otros eléctricos recientes de Volkswagen.

Con estas novedades, Volkswagen apuesta fuerte a consolidar su liderazgo en la movilidad eléctrica, ofreciendo vehículos que combinan potencia, tecnología y diseño para satisfacer las demandas del público moderno.