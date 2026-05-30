Los colombianos votarán el domingo 31 de mayo al sucesor de Gustavo Petro. Será la primera elección donde competirán 14 candidatos, de los cuales destacan Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las últimas encuestas. Los aspirantes deberán obtener el 50% de los votos más uno en primera vuelta, de lo contrario los dos primeras se enfrentarán en un balotaje el 21 de junio.

Quien resulte ganador heredará del gobierno de Petro un país con menos pobreza y una economía en crecimiento, pero que aún enfrenta desafíos en materia de seguridad y un sistema de salud que preocupa a los ciudadanos. La asunción del nuevo presidente o presidenta de Colombia será el 7 próximo 7 de agosto.

¿Quién gana las elecciones presidenciales en Colombia según las últimas encuestas?

De acuerdo a la encuesta de Invamer Colombia Opina, realizada entre el 13 y el 20 de mayo en 152 municipios del país y con la muestra de 3800 sondeos, la elección se da en un ambiente marcado por el escepticismo hacia la política de "paz total", ya que el conflicto armado ganó terreno en algunas regiones. El 40,8% de los colombianos considera que el principal problema de Colombia es el orden público, según el análisis realizado para Noticias Caracol.

En este contexto, un 44,6% de los colombianos elegiría a Cepeda, senador y candidato oficialista del Movimiento Político Pacto Histórico. Mientras que en segundo lugar elegirían al abogado Abelardo de la Espriella (31,6%), candidato de Defensores de la Patria y representante de la derecha colombiana. Y en tercer lugar se encuentra la senadora Paloma Valencia con un 14,0% por el Centro Democrático, quien cuenta con influencia política del expresidente Álvaro Uribe en su formación.

Luego siguen en intención de voto los candidatos Sergio Fajardo (2,4%), Claudia López (2,2%), Santiago Botero (1,4%), Mauricio Lizcano (0,5%), Miguel Uribe Londoño (0,4%), Carlos Caicedo (0,4%), Roy Barreras (0,3%),

Sondra McCollins (0,2%), Gustavo Matamoros (0,2%) y Luis Gilberto Murillo (0,4%), quien ya anunció que declinaba su para adherir a la campaña de Cepeda. El voto en blanco se quedó con un 2%.

La encuesta también reflejó las variaciones en la intención de voto de todos los candidatos en los últimos meses. En relación a los tres primeros, la última medición mostró que Cepeda pasó de 44,3% en abril a 44,6% en mayo; de la Espriella pasó de 21,5% en abril a 31,6% en mayo; y Valencia del 19,8% al 14,0% en los mismos meses.

En caso de darse una segunda vuelta, los encuestados ya tenían definido a su candidato. Si el balotaje fuese entre Cepeda y de la Espriella, el 52,4% elegiría al primero y un 45,3% al segundo. Y si se diese una segunda vuelta entre el candidato oficialista y Valencia, el número sería 52,8% y 44,3%, respectivamente.

Todas las fórmulas presidenciales que compiten en primera vuelta en Colombia 2026

Partido Esperanza Democrática: compite con la candidata Clara Eugenia López Obregón y su vicepresidenta será María Consuelo del Río Mantilla.

compite con la candidata Clara Eugenia López Obregón y su vicepresidenta será María Consuelo del Río Mantilla. Coalición F.A.M.I.L.I.A: se postula el candidato Oscar Mauricio Lizcano Arango y su vicepresidente será Pedro Luis de la Torre Marquez.

se postula el candidato Oscar Mauricio Lizcano Arango y su vicepresidente será Pedro Luis de la Torre Marquez. Romper el Sistema: compite con el candidato Raúl Santiago Botero Jaramillo y su vicepresidente será Carlos Fernando Cuevas Romero.

compite con el candidato Raúl Santiago Botero Jaramillo y su vicepresidente será Carlos Fernando Cuevas Romero. Partido Demócrata Colombiano: candidato presidencial es Miguel Uribe Londoño y su vicepresidenta será Luisa Fernanda Villegas Araque.

candidato presidencial es Miguel Uribe Londoño y su vicepresidenta será Luisa Fernanda Villegas Araque. Sondra Macollins, la Abogada de Hierro: compite con la candidata Sondra Macollins Garvin Pinto y su vicepresidente será Leonardo Karam Helo.

compite con la candidata Sondra Macollins Garvin Pinto y su vicepresidente será Leonardo Karam Helo. Movimiento Político Pacto Histórico: se postula el candidato Iván Cepeda Castro y su vicepresidenta será Aida Marina Quilcue Vivas.Defensores de la Patria: candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y su vicepresidente será José Manuel Restrepo Abondano.

se postula el candidato Iván Cepeda Castro y su vicepresidenta será Aida Marina Quilcue Vivas.Defensores de la Patria: candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y su vicepresidente será José Manuel Restrepo Abondano. Con Claudia Imparables: la candidata Claudia Nayibe López Hernández y su vicepresidente será Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez.

la candidata Claudia Nayibe López Hernández y su vicepresidente será Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez. Partido Centro Democrático: la candidata Paloma Valencia Laserna y su vicepresidente será Juan Daniel Oviedo Arango.

la candidata Paloma Valencia Laserna y su vicepresidente será Juan Daniel Oviedo Arango. Partido Político Dignidad & Compromiso: el candidato Sergio Fajardo Valderrama y su vicepresidenta será Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba.

el candidato Sergio Fajardo Valderrama y su vicepresidenta será Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba. Partido Político La Fuerza: el candidato Roy Leonardo Barreras Montealegre y su vicepresidenta será Martha Lucía Zamora Ávila.

el candidato Roy Leonardo Barreras Montealegre y su vicepresidenta será Martha Lucía Zamora Ávila. Partido Ecologista Colombiano: el candidato Gustavo Matamoros Camacho y su vicepresidenta será Mila María Paz Campaz.

el candidato Gustavo Matamoros Camacho y su vicepresidenta será Mila María Paz Campaz. La Oportunidad es Colombia: el candidato Luis Gilberto Murillo Urrutia y su vicepresidenta será Luz María Zapata Zapata.

el candidato Luis Gilberto Murillo Urrutia y su vicepresidenta será Luz María Zapata Zapata. Caicedo: el candidato Carlos Eduardo Caicedo Omar y su vicepresidente será Nelson Javier Alarcón Suárez.

¿Cómo saber dónde voto en Colombia y el exterior?

Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el país y en el exterior para la primera vuelta. Podrán hacerlo en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En Colombia están habilitados 40.007.312 ciudadanos distribuidos en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6010 en el área urbana y 7479 en el área rural. Mientras que en el exterior podrán hacerlo 1.414.661 de personas, repartidas en 2181 mesas (el 31 de mayo) y 1489 (del 25 al 30 de mayo), contabilizando un total de 253 puntos para sufragar en 67 países.

El lugar de votación se podrá consultar en la web de la Registraduría (registraduria.gov.co), quienes además confeccionaron un mapa con la distribución de la población por departamento.