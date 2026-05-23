BMW presentó en Argentina su nueva SUV de lujo: cuánto cuesta

BMW presentó su nueva SUV de lujo

BMW presentó en Argentina la nueva variante X3 30 xDrive M Sport MildHybrid, que se suma a la gama de la cuarta generación de su SUV mediana, la X3 G45/NA45, disponible en el mercado local desde enero de 2025.

Importada desde Estados Unidos, esta versión intermedia cuenta con un motor turbo naftero 2.0 de 258 caballos y 400 Nm de torque, asistido por un sistema mild hybrid con batería de 48 voltios. Posee una caja automática de ocho velocidades con convertidor de par y tracción integral xDrive.

El sistema MildHybrid permite que en determinados distritos los compradores accedan a beneficios como la exención del impuesto a las patentes y bonificaciones en peajes, aunque estos beneficios varían constantemente, por lo que se aconseja consultar antes de decidir la compra.

Cuánto cuesta el nuevo BMW que llegó al país

Respecto a su precio, la X3 30 xDrive M Sport se ofrece a 97.900 dólares, posicionándose entre la versión base X3 20 xDrive xLine, que cuesta 82.900 dólares, y la tope de gama M50 xDrive M Performance, que alcanza los 125.900 dólares. La garantía oficial es de tres años o hasta 200.000 kilómetros.

En cuanto a prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h. Su consumo promedio ronda los siete litros cada 100 kilómetros según el ciclo WLTP, gracias a la transmisión automática Steptronic y la tracción integral inteligente. El equipamiento de serie incluye llantas de aleación M de 19 pulgadas, paquete deportivo M Sport, sistema de sonido Harman Kardon, techo panorámico de cristal, tablero digital BMW Curved Display, climatizador automático de tres zonas y tecnologías semiautónomas como Driving Assistant y Driving Assistant Plus.

Esta nueva configuración de la X3 llega para continuar el éxito del modelo en Argentina, que incluso fue protagonista de una edición especial para celebrar los 25 años de BMW Group en el país.

Además, cuenta con butacas deportivas con múltiples ajustes eléctricos y dos memorias, base para carga inalámbrica, cámara de habitáculo con vista interior remota (disponible a través de My BMW App). También se detaca el acceso confort con tecnología BMW Digital Key Plus, panel de instrumentos digital de 12,3” y pantalla central de 14,9” con sistema operativo BMW 9, control táctil y por voz.

Otro punto fuerte es el climatizador automático bizona con salidas de aire para plazas traseras, levantavidrios eléctricos con one touch, espejos eléctricos, sistema de sonido Harman Kardon con 15 parlantes y 750 watts de potencia, asientos revestidos en alcántara y cuero ecológico Veganza, volante M tapizado en cuero y decoraciones específicas con estilo M. y sensores de estacionamiento, entre otros ítems.