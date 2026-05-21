BMW renovó uno de sus modelos de lujo y llegó a Argentina: precio y detalles

El nuevo BMW de lujo que llegó a Argentina.

BMW lanzó en Argentina la versión 2026 del M4 Coupé Competition, un restyling de la generación G82/83 que ya está disponible en los concesionarios oficiales. Esta actualización llega importada directamente desde Alemania y reemplaza al modelo que se comercializó desde septiembre de 2023.

En cuanto a la mecánica, el nuevo M4 mantiene su motor 3.0 de seis cilindros turboalimentado, pero la potencia subió de 510 a 530 caballos, mientras que el torque se mantiene en 650 Nm. La caja es automática de ocho velocidades con convertidor de par y la tracción es integral xDrive, que prioriza el eje trasero y puede desconectarse para funcionar en modo 2WD.

Cuánto cuesta el nuevo modelo de BMW

Una de las novedades más destacadas es la reducción de precio de 60 mil dólares, gracias a la eliminación de los impuestos internos, lo que hace que el M4 Coupé Competition xDrive tenga un valor de lista de 179.900 dólares en Argentina, con garantía de tres años o 200.000 kilómetros.

Por otro lado, la versión 2026 pierde la opción de tracción trasera que ofrecía el modelo anterior, un punto que algunos fanáticos del deportivo lamentan. Sin embargo, se espera que en breve llegue a nuestro país la nueva M3 Touring, que ampliará la oferta deportiva de BMW.

En diseño, el M4 actualizado incorpora faros LED delanteros con nuevas firmas lumínicas y ópticas traseras con tecnología láser. Además, equipa llantas forjadas M de 19 pulgadas adelante y 20 atrás, y presenta mejoras en el interior como un volante M con base plana tapizado en Alcántara y la pantalla curva BMW Curved Display, que incluye un tablero digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 14,9 pulgadas.

El equipamiento de serie incluye butacas deportivas en carbono con tapizado de cuero Merino, y diversas opciones de personalización, como gráficos M para el capó y la tapa del baúl, que pueden elegirse o descartarse según el gusto del comprador.

Este lanzamiento generó opiniones divididas entre los amantes de los autos, algunos valoran el aumento de potencia y la relación precio-prestaciones frente a modelos similares como el Porsche 911 4S o el Ford Mustang, mientras otros critican detalles estéticos como la conocida "riñonada" frontal, que sigue siendo polémica.

Un punto que llamó la atención es que, para Argentina, el M4 sólo se ofrece con caja automática, a diferencia de otros mercados donde hay opción manual. La presentación se realizó mediante comunicado de prensa, sin conferencia ni exhibición física del vehículo hasta el momento.