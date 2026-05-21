Nigeria desarticula un cártel de metanfetamina en mayor incautación en el país

La agencia antidroga de Nigeria anunció que desmanteló una red de tráfico de metanfetamina ‌en la mayor incautación ‌de este tipo realizada en el país, en la que se incautaron drogas y productos químicos por un valor aproximado de 363 millones de dólares y se detuvo a diez sospechosos, entre ellos tres mexicanos.

La Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas (NDLEA) ​informó el miércoles ⁠por la noche que unas redadas coordinadas en ‌una granja del estado de Ogun y ⁠en propiedades relacionadas en el ⁠estado de Lagos, al suroeste de Nigeria, permitieron descubrir un laboratorio clandestino a escala industrial y se incautaron ⁠2,4 toneladas de metanfetamina y materiales químicos.

El jefe ​de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, ‌dijo que la operación, ‌llevada a cabo durante 48 horas tras meses ⁠de trabajo de inteligencia, desmanteló una red que importaba "conocimientos técnicos" extranjeros para producir drogas a nivel local.

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Siete sospechosos, entre ellos tres mexicanos descritos como "cocineros" de ​metanfetamina, fueron ‌detenidos en la granja utilizada como laboratorio en el bosque de Abidagba, en el estado de Ogun, mientras que el presunto líder, Anochili Innocent, de nacionalidad nigeriana, fue detenido en ⁠su residencia de Lagos. Las operaciones posteriores elevaron el total de detenciones a 10, según la agencia.

La agencia señaló que la magnitud de la droga incautada, equivalente a millones de dosis para la venta callejera, ponía de relieve un cambio de estrategia por parte de los ‌cárteles de la droga hacia el establecimiento de bases de producción en Nigeria.

La operación subraya el creciente papel de Nigeria como centro de tránsito y fabricación en el comercio mundial de drogas ilegales.

El tráfico ilegal ha ‌ido en aumento en Nigeria y África Occidental, donde las fronteras porosas permiten a los cárteles ampliar sus redes ‌logísticas y ⁠sus vínculos con grupos de tráfico latinoamericanos.

Marwa afirmó que la agencia intensificará su campaña ​contra las redes locales y transnacionales en todo el país.

Con información de Reuters