Día Internacional del Té: 5 lugares imperdibles para merendar en Buenos Aires

Cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té y en Buenos Aires hay una amplia variedad gastronómica para festejarlo. Desde restaurantes con desayunos y meriendas completas hasta cafeterías con blends de edición limitada, hay cinco rincones que se destacan para disfrutar de esta infusión.

Estos son los mejores 5 lugares para merendar en Buenos Aires

Ciro

En Ciro, el ritual del té encuentra su lugar entre desayunos abundantes, meriendas extendidas y sobremesas relajadas gracias a una propuesta desarrollada junto a Timeless Tea WMT. La cafetería y restaurante de impronta italiana, ofrece una amplia variedad de blends que combinan perfiles clásicos y contemporáneos: desde opciones intensas de té negro como el Breakfast Blend y el Meister Earl Grey, hasta alternativas más aromáticas y especiadas como el Black Chai, con canela, cardamomo y jengibre, o el Timeless Tea, elaborado con té verde sencha, naranja y miel.

Ciro.

También aparecen infusiones herbales y suaves como el Wood Tea y el Royal Tea de rooibos, además de blends en hebras para llevar. Para acompañar, la carta suma clásicos dulces de inspiración italiana como sfogliatella, cannoli y cornetto, junto a churros, pancakes y porciones XL de torta artesanal.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Croque Madame Palacio Paz

Ubicado dentro del histórico Palacio Paz, el restaurante ofrece una selección de infusiones Dilmah servidas en teteras individuales con juego de tazas, ideales para disfrutar variedades como el clásico English Breakfast, el rooibos con frambuesa y coco o el delicado té verde con jazmín. Uno de los grandes protagonistas de la propuesta es el Té Premium para dos, pensado para compartir tanto en los salones interiores como en el jardín.

Croque Madame Palacio Paz

La experiencia incluye té o café, jugo de naranja y una selección de preparaciones artesanales dulces y saladas, donde aparecen mini bagels con salmón ahumado, brioches rellenos, carrot cake, macarons de moka, cookies de chocolate con sal marina, mousse y scones recién horneados. Una opción ideal para quienes buscan una merienda distinta en un entorno clásico y sofisticado.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Negro

El té ocupa un lugar destacado dentro de Negro: la cafetería trabaja con hebras premium de Tealosophy, la marca creada por Inés Berton, y además desarrolló un blend exclusivo junto a Fuego Tostadores, su propia línea de café. La mezcla combina té negro con notas de higos, ciruelas, avellanas, miel y flores, logrando un perfil intenso y aromático.

También sobresale Calm, una infusión sin cafeína con verbena francesa y cítricos italianos, ideal para quienes prefieren sabores suaves y frescos. Todas las variedades se sirven en teteras de hierro forjado que acompañan la estética cálida y minimalista del lugar, convirtiendo la pausa del té en una experiencia relajada y sensorial.

Negro.

Direcciones: Suipacha 637, Microcentro; Tucumán 1327, Tribunales; El Salvador 4200, Palermo; Avenida Santa Fe 3246, Palermo.

Joaquín Vasco

La marca especializada en tartas de queso españolas suma una nueva propuesta pensada para quienes disfrutan de los pequeños rituales cotidianos. Se trata de la “Caja Madrid”, una edición limitada que reúne su clásica tarta de queso vasca en tamaño mediano junto a un set de té premium de Tealosophy by Inés Bertón.

Joaquín Vasco

Entre los blends elegidos aparecen blends como Super Mum, a base de rooibos, con violetas, frambuesas, moras, granadas y grosellas, además de Sophie, una combinación con notas cítricas y frutales de naranja, mandarina, rosa mosqueta, flores de papaya y manzana.

Direcciones: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, Local 5, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano; Palacio Cabrera, Planta Baja, José A. Cabrera 5653, Palermo; Pablo Iglesias 12, Alicante, España.

MN Santa Inés

En MN Santa Inés, la propuesta de blends de autor está a cargo de Zenzero Tea Blends, un proyecto nacido de la pasión por recuperar el ritual del té y revalorizar la materia prima argentina. Para el restaurante, desarrollaron de manera exclusiva un té frío especialmente pensado para acompañar el espíritu fresco, vibrante y estacional de la casa. El blend combina té negro, albahaca, pimienta rosa, menta y caléndula, logrando una infusión aromática y refrescante donde conviven notas herbales, florales y especiadas.

Té frío de MN Santa Inés

Sus mezclas se elaboran a partir de pequeñas partidas de té provenientes de productores de distintas localidades de Misiones que impulsan la cosecha y producción artesanal. A esto se suman ingredientes de origen trazable —flores, especias, frutas y hierbas nacionales— seleccionados por su identidad y calidad, muchos de ellos procesados artesanalmente por la propia marca, inspirados en la tierra roja misionera y en la mitología guaraní.