Luz verde para la Línea F: cuándo arranca la obra del nuevo subte de CABA

La Legislatura porteña aprobó el financiamiento para la construcción de la Línea F de subte, un proyecto que busca ampliar la red de transporte de la Ciudad de Buenos Aires y conectar de manera transversal el sur y el norte del distrito. La iniciativa contempla una inversión de hasta 1.350 millones de dólares y habilita el avance hacia el inicio de las tareas.

El nuevo tramo unirá Barracas con Palermo y permitirá combinar con todas las líneas existentes, además de conectar con los ferrocarriles de la Roca y San Martín.

¿Cuándo comienza la construcción de la Línea F?

De acuerdo con el cronograma oficial, la apertura de ofertas de la licitación nacional e internacional está prevista para septiembre de 2026. Posteriormente, la adjudicación se realizaría en diciembre y el inicio de la obra quedó proyectado para enero de 2027.

Tras la aprobación legislativa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que se trata de "la primera línea de subte en 25 años" y sostuvo que permitirá mejorar la movilidad en sectores de la Ciudad que actualmente no cuentan con este servicio.

"El sostenido orden en las cuentas fiscales le permite a la Ciudad poder acceder a préstamos con mejores condiciones crediticias y así llevar adelante obras de infraestructura que mejorarán la calidad de vida de todos los porteños", subrayó el mandatario local en X.

Según estimaciones oficiales, la Línea F transportará más de 300.000 pasajeros diarios y contribuirá a descongestionar especialmente a la Línea C, una de las más utilizadas de la red.

¿Cómo será el recorrido de la Línea F y cuáles serán las estaciones?

La futura Línea F tendrá una extensión de 9,8 kilómetros y atravesará barrios como Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo.

El proyecto prevé la construcción de 12 estaciones distribuidas a lo largo del recorrido bajo las siguientes nomenclaturas: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. Además, permitirá combinar con las líneas A, B, C, D, E y H del subte porteño.