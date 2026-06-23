Países vulnerables al cambio climático presionan para que se establezca un marco de financiación global

FOTO DE ARCHIVO. El huracán Beryl pasa por Barbados

Los países más vulnerables al cambio climático y un grupo de grandes bancos de desarrollo pusieron ‌en marcha el martes ‌una nueva iniciativa destinada a facilitar una financiación más barata y predecible para las naciones que se enfrentan a crisis climáticas cada vez más frecuentes y al aumento del costo de la deuda.

El "Pacto de la Vulnerabilidad a la Viabilidad (V2V)", acordado por el Foro de Países Vulnerables al Clima (CVF) ​y sus ministros de ⁠Finanzas del "V20", reúne a 74 economías y a más ‌de una docena de entidades crediticias multilaterales, ⁠desde el Banco Mundial hasta el ⁠Fondo de la OPEP, con sede en Viena.

Su objetivo es hacer frente a las carencias de financiación provocadas por años ⁠de crisis mundiales, sequías, huracanes o inundaciones cada vez ​más frecuentes y extremos, y a ‌lo que algunos consideran una valoración ‌errónea del riesgo soberano que eleva los costos de ⁠financiación de los países más pobres.

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El Pacto se centra en la financiación asequible y en condiciones favorables, en la movilización de capital privado y en el desarrollo de ​una financiación "capaz ‌de responder a las crisis", como los préstamos con cláusulas de suspensión de pagos, que ayudan a los gobiernos a mantener los servicios esenciales durante las crisis.

En una descripción general de la iniciativa se ⁠indica que se dará prioridad a la inversión en los sectores de "agua, educación y sistemas sanitarios", que, se señala, constituyen "la base de la seguridad humana".

La primera ministra de Barbados, Mia Mottley —impulsora de la iniciativa desde hace tiempo— dijo que esta abordaría una "injusticia": que la deuda contraída para financiar sistemas de saneamiento, ‌escuelas u hospitales suele tener que reembolsarse en un plazo de entre 10 y 20 años, a pesar de que estos servicios benefician a la población durante generaciones.

Se prevé que los detalles adicionales, incluidos los posibles objetivos y mecanismos de financiación, ‌se desarrollen en un libro blanco que el grupo espera presentar en las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI, que ‌se celebrarán ⁠en Tailandia a mediados de octubre.

Los países y bancos de desarrollo participantes añadieron que se comprometían ​a utilizar los recursos en condiciones favorables "de forma estratégica y catalítica" y a continuar con la coordinación.

Con información de Reuters