El afecto se expresa con gestos como arreglar una bicicleta o una puerta.

En muchas casas, la escena se repite: una silla cojea, el ventilador suena raro o el control remoto deja de funcionar. Pero en vez de comprar uno nuevo, el padre saca el destornillador y se pone a reparar. Lejos de ser solo una cuestión de ahorrar, la psicología sostiene que este hábito revela mucho más sobre la identidad y emociones de quienes lo hacen.

Mucho más que ahorro: las necesidades psicológicas detrás de cada arreglo

Según la Teoría de la Identidad, las personas construyen su sentido del ser a partir de los roles que consideran centrales en su vida. Para muchos padres, reparar objetos es una forma de reafirmar su papel como protectores y solucionadores de problemas en la familia. Cada arreglo es un mensaje silencioso que dice: “Todavía puedo ayudar, todavía sirvo”.

Por otro lado, la Teoría de la Autodeterminación, propuesta por Edward Deci y Richard Ryan, explica que las personas se sienten más plenas cuando satisfacen tres necesidades básicas: competencia, autonomía y conexión. Arreglar algo roto permite poner en práctica habilidades, resolver desafíos por cuenta propia y brindar ayuda a otros, generando una satisfacción que va más allá de lo práctico.

Las experiencias personales también juegan un rol importante. Muchos padres crecieron con la idea de que desperdiciar era un lujo innecesario. Frases como “si funciona, no lo tires” o “cuida lo que tenés” marcaron su educación y moldearon una mentalidad que prioriza conservar, incluso cuando la economía permite reemplazar.

Cada arreglo es un mensaje silencioso de que todavía pueden ayudar.

Además, el Efecto de Dotación, desarrollado por Daniel Kahneman y colaboradores, indica que solemos valorar más aquello que ya poseemos. Un objeto puede estar cargado de recuerdos: una silla puede evocar reuniones familiares, un reloj antiguo puede traer memorias de un ser querido. Reparar esos elementos es también preservar la historia y el afecto que contienen.

Otra explicación viene de la Teoría del Apoyo Instrumental, que señala que algunas personas expresan cariño a través de acciones concretas. En muchas familias, el afecto no se verbalizaba tanto, pero se manifestaba con gestos como arreglar una bicicleta o ajustar una puerta, mostrando cuidado sin necesidad de palabras.

Finalmente, la Teoría del Flujo de Mihaly Csikszentmihalyi sugiere que reparar objetos exige concentración y paciencia, lo que puede convertir esta tarea en un momento de calma y desconexión del estrés diario. Así, para muchos, es más que un trabajo: es un espacio personal de bienestar.