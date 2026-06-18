Un estudio revela que 9 de cada 10 argentinos cambia sus planes para ver a la Selección en el Mundial, la explicación psicológica.

Según una encuesta reciente, el 88% de los argentinos estaría dispuesto a modificar algún aspecto de su agenda para ver un partido importante de la Selección durante el Mundial 2026. Desde reorganizar horarios laborales hasta postergar viajes, cumpleaños e incluso eventos de enorme relevancia personal, los datos reflejan una realidad que los especialistas en comportamiento vienen observando desde hace años: para millones de personas, el fútbol trasciende el entretenimiento y se convierte en una experiencia emocional y social de primer orden.

El Mundial 2026 tendrá una particularidad que potenciará este fenómeno. A diferencia de otros torneos, se extenderá durante más de un mes y coincidirá de lleno con jornadas laborales, actividades académicas y compromisos familiares. En ese contexto, la Selección Argentina aparece como un factor capaz de alterar la rutina cotidiana de gran parte de la población.

Los resultados del estudio muestran que el 46% de los consultados reorganizaría su trabajo o sus horarios de estudio para seguir un encuentro decisivo. Además, el 41% modificaría planes con familiares o amigos y el 32% cambiaría comidas, cenas o reuniones sociales. Sin embargo, los números más llamativos aparecen cuando entran en juego compromisos más difíciles de reprogramar: el 20% movería una cita médica, el 18% cambiaría un viaje y el 17% incluso alteraría la fecha de un cumpleaños.

Por qué los argentinos reorganizan su vida según el Mundial

La explicación, según psicólogos sociales y especialistas en conducta colectiva, está vinculada a la necesidad de pertenencia y a la construcción de una identidad compartida. Durante un Mundial, los hinchas sienten que forman parte de algo más grande que ellos mismos. Los colores, las canciones, los rituales y la expectativa colectiva generan una sensación de unión que pocas experiencias sociales logran producir.

También interviene un fenómeno conocido como "miedo a quedarse afuera" o FOMO (Fear Of Missing Out). Ver un partido de la Selección en vivo implica participar de una conversación nacional instantánea. Quien no lo ve siente que queda excluido de comentarios, emociones y recuerdos que se construyen en tiempo real.

Según una encuesta reciente, el 88% de los argentinos estaría dispuesto a modificar algún aspecto de su agenda para ver un partido importante de la Selección durante el Mundial 2026.

Además, el fútbol funciona como un poderoso generador de emociones. La incertidumbre del resultado, la expectativa previa y la posibilidad de una alegría colectiva activan mecanismos psicológicos asociados con la recompensa y la liberación de dopamina, un neurotransmisor vinculado al placer y la motivación.

Los datos más extremos del relevamiento muestran hasta dónde puede llegar esa prioridad emocional: el 9% afirma que cambiaría la fecha de una boda para no perderse un partido importante de Argentina, el 6% movería incluso su propia boda y el 4% modificaría la fecha de un funeral.

Aunque estas cifras pueden parecer exageradas, para los especialistas representan la magnitud simbólica que tiene la Selección en la cultura argentina. No se trata solamente de un evento deportivo. En un país donde el fútbol ocupa un lugar central en la identidad nacional, cada Mundial se transforma en una experiencia colectiva capaz de reorganizar agendas, conversaciones y emociones.