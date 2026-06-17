Tras el gran debut, la Selección Argentina ya piensa en Austria y Scaloni mantiene la base

La Selección Argentina superó con creces el debut en el Mundial 2026 y piensa en Austria.

La Selección Argentina, de a poco, deja atrás el gran debut en el Mundial 2026 y ya se enfoca en Austria. Luego del 3-0 a Argelia con los tres goles de Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni tiene un plan definido para el partido frente al único país europeo del Grupo J, que completa Jordania. La intención inicial es no tocar demasiado el equipo, a excepción de algún problema físico a último momento o de alguna modificación táctica en particular.

Si bien se perfila la misma formación por estas horas, todavía es muy prematuro comunicar cuál será el once, en especial porque el director técnico ya ha dado muestras durante su ciclo de que puede cambiar a algunos jugadores al margen de los eventuales resultados. Siempre tiene en cuenta cómo se mueve el rival para ajustar detalles tácticos, por ejemplo. Los trabajos en el predio de entrenamiento de Kansas City en Estados Unidos serán cada vez más fuertes con el transcurrir de las jornadas, con las vueltas inmediatas al hotel de la concentración ubicado a unos 20 minutos en micro.

Por lo tanto, habrá que esperar también por las recuperaciones de Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quienes vienen más atrasados en cuanto a su condición física. No están en plenitud, aunque el ex Independiente suele ser el lateral izquierdo titular y el mediocampista de Boca es suplente. Ninguno de los dos será arriesgado innecesariamente y, como mucho, ocuparán un lugar en el banco. "Nico" se repone de un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo sufrido sólo tres días antes del debut, mientras que "Lea" se rehabilita de una lesión muscular en el isquiotibial derecho.

La otra situación a resolver por completo es la de Emiliano "Dibu" Martínez, ya que el arquero atajó sin estar en óptimas condiciones contra Argelia. La fractura en el anular de la mano derecha todavía no sanó por completo, aunque el animal competitivo marplatense siempre quiere estar y no se iba a perder el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En el lateral derecho, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina jugaron un tiempo cada uno, aunque el rendimiento de ambos estuvo lejos de ser el ideal. Si bien "cumplieron", se notó que ambos venían sin rodaje por sus lesiones, no se destacaron y se disputarán palmo a palmo ese sitio en la defensa frente a Austria. Lo más probable es que el resto de la última línea se repita, con Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y la grata aparición de Facundo Medina sobre el costado izquierdo, para cuidarle la posición a Tagliafico. Igualmente, el subcapitán Nicolás Otamendi siempre está disponible para cuando Scaloni decida echar mano a él.

Ya en la mitad de la cancha, el mejor fue Rodrigo De Paul, que seguirá desde el arranque. Más allá de que Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada no brillaron, seguramente seguirán en la alineación. Obviamente el capitán Messi será titular y allí aparece tal vez la otra incógnita: Lautaro Martínez no se destacó y Julián Álvarez necesita minutos. La sana disputa de elite entre el "Toro" y la "Araña" se mantiene. La falta de rodaje del ex River durante el último mes, por su esguince grave en el tobillo, aún le da una pequeña ventaja al ex Racing en la previa.

La Selección Argentina ya piensa en Austria: su día a día en el Mundial 2026

Entrenamiento regenerativo en el predio de Kansas para los que jugaron más de 30 minutos ante Argelia. Para el resto, trabajos físicos más intensos.

para los que jugaron más de 30 minutos ante Argelia. Para el resto, trabajos físicos más intensos. Prácticas consecutivas en Kansas hasta el domingo 21 de junio , cuando la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha a las 14.

, cuando la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia , donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y ensayos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

La Selección Argentina superó con creces el debut en el Mundial 2026 y piensa en Austria.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

"Dibu" Martínez; Montiel o Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada; Messi y Lautaro Martínez o Álvarez. DT: Scaloni.

Argentina vs. Austria: hora, TV en vivo y streaming