"Terrible situación": el agónico pedido que hizo Antonela Roccuzzo en medio del Mundial

Anto Roccuzzo publicó un emotivo mensaje.

Mientras la Selección Argentina transita el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo eligió usar su lugar en las redes para poner el foco en otra parte del continente. La empresaria rosarina, esposa de Lionel Messi, aprovechó sus historias de Instagram para sumarse a la ola de solidaridad internacional con Venezuela y difundir una campaña de recaudación destinada a los damnificados por los terremotos que golpearon al país en las últimas horas.

El mensaje de Antonela Roccuzzo para Venezuela

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", escribió Antonela, junto a un enlace identificado como "Ayuda para Venezuela" que dejó para que sus seguidores pudieran colaborar con la causa.

"Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar", agregó la mujer del capitán argentino, que con ese gesto se ubicó entre las figuras que pusieron sus plataformas al servicio de la emergencia humanitaria.

El mensaje de Antonela Roccuzzo en sus redes sociales.

Las otras estrellas que mandaron su apoyo

El posteo de Antonela no fue un caso aislado: artistas y referentes de toda la región, como Catherine Fulop, Ricardo Montaner, J Balvin y Carlos Baute, también movilizaron a sus seguidores para canalizar donaciones y visibilizar los pedidos de ayuda.

La magnitud de la tragedia explica la reacción. Dos sismos de 7,2 y 7,5 grados sacudieron la costa norte venezolana con apenas un minuto de diferencia y dejaron, según los últimos reportes oficiales, al menos 188 muertos, más de 1.500 heridos y un número aún incierto de desaparecidos. La Guaira fue declarada zona de desastre y los equipos de rescate trabajan contrarreloj entre los escombros.

Hay futbolistas desparecidos

En ese cuadro apareció una de las noticias más conmovedoras para el ambiente futbolístico. La Federación Venezolana de Fútbol confirmó que siete jugadores permanecen desaparecidos tras los terremotos. El caso más resonante es el de Yimvert Berroterán, mediocampista de 18 años de la Selección Sub-20 y una de las grandes promesas de La Vinotinto, que fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas más castigadas.

El futbolista de la selección de Venezuela que está desaparecido.

La entidad informó además que continúa la búsqueda de Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García. Clubes, dirigentes y jugadores difunden sus nombres por las redes mientras los operativos de rescate siguen activos en las zonas más comprometidas, a la espera de novedades.