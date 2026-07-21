Peugeot renovó la Partner

Stellantis presentó en Argentina la nueva generación del Peugeot Partner junto a la Citroën Berlingo, ahora importados desde España y basados en una plataforma totalmente distinta a la de los modelos fabricados en Palomar.

Estos modelos mantienen la esencia que los hizo referentes, pero mejoran notablemente en espacio interior, capacidad de carga y equipamiento, acercando a los usuarios locales un nivel que hasta ahora solo se veía en mercados más desarrollados.

Durante casi tres décadas, el Peugeot Partner y su hermano Citroën Berlingo fueron protagonistas habituales en las calles argentinas. Estos utilitarios se convirtieron en la primera herramienta de trabajo para miles de pequeñas empresas, repartidores y técnicos, manteniéndose prácticamente sin cambios desde que se fabricaban en la planta de Palomar, Buenos Aires, entre 1998 y 2025.

El mercado local cuenta con pocos competidores en esta categoría: Renault Kangoo, Fiat Fiorino y el dúo Peugeot Partner-Citroën Berlingo dominan casi por completo la oferta. Por eso, cada actualización tiene un impacto importante para miles de profesionales y comercios que dependen de estos vehículos para trabajar.

Cuánto cuesta el nuevo Peugeot Partner

Un dato clave es que ambos modelos llegaron con un precio similar al de sus predecesores, gracias a un beneficio arancelario por el acuerdo con la Unión Europea. Tras un aumento promedio del 5,5% aplicado por Stellantis a sus marcas, tanto el Berlingo Furgón como el Partner Furgón cuestan alrededor de $41.000.000.

Las mayores diferencias en el exterior de la Partner están en el diseño frontal y los faros, mientras que en el interior cada uno mantiene el estilo propio de su marca. En el caso del Partner, destaca el i-Cockpit, que ubica el tablero de instrumentos por encima del volante pequeño, ofreciendo una experiencia de manejo diferente.

El tamaño creció considerablemente: ahora mide 4,75 metros de largo (62 cm más que antes), es más ancho y alto, y tiene una distancia entre ejes de 2,97 metros (casi 30 cm adicional). Esto permite un aumento del volumen de carga a 3,9 m³ y una capacidad máxima de transporte de 865 kilos, 65 kg por encima del modelo previo.

En cuanto al confort y la tecnología, el nuevo Partner incorporó un tablero digital, dirección eléctrica, volante multifunción con ajuste de altura y profundidad, butaca con soporte lumbar, pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cámara trasera, sensores de estacionamiento, freno de mano eléctrico y asistencias de conducción orientadas al trabajo profesional.

Una novedad importante es la inclusión de una tercera plaza delantera, que lo diferencia de rivales como Kangoo y Fiorino, mejorando la funcionalidad para equipos de trabajo. Aunque el pasajero central debe acomodar los pies con cierta dificultad debido a la consola con la palanca de cambios, el respaldo se puede rebatir para usarlo como mesa cuando no se utiliza el asiento.

El espacio de carga ahora está separado del habitáculo por un tabique que evita que la mercadería se desplace hacia adelante y reduce el ruido para los ocupantes. Además, este tabique tiene "compuertas" móviles que permiten ampliar la profundidad de carga conectando ambos sectores cuando es necesario.

El motor sigue siendo el 1.6 turbodiésel HDi de 92 caballos, acoplado a una caja manual de cinco velocidades, el mismo conjunto que utiliza la Citroën Berlingo. Durante la prueba urbana de 150 kilómetros, el consumo promedio fue de 5,9 litros cada 100 kilómetros, un rendimiento eficiente para un vehículo de trabajo.

El nuevo Partner también ofrece mayor seguridad y comodidad para largas jornadas: frenos a disco en las cuatro ruedas, dirección con asistencia eléctrica, cámara trasera, sensores de estacionamiento y monitoreo de presión de neumáticos. Además, cuenta con un sistema de alerta denominado Coffee Break, que recomienda parar para descansar si detecta fatiga en el conductor.