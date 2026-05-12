La mediática pareja del mundo del periodismo atraviesa una presunta crisis amorosa.

La relación entre Luis Petri y Cristina Pérez se convirtió en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo y la política en las últimas semanas. La pareja quedó bajo la mirada de distintos periodistas y programas de televisión luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta infidelidad, una nueva versión que rápidamente generó repercusión en los medios y en las redes sociales.

Las especulaciones comenzaron en el mundo del espectáculo y crecieron rápidamente hasta instalarse en redes sociales y grandes medios. Los rumores comenzaron por una supuesta crisis de pareja que habría derivado en el distanciamiento de la conductora y el exfuncionario.

Además, se agregó una posibilidad que terminó de tensar todo. Se especuló en los medios sobre una posible infidelidad por parte de una de las partes. Por esta razón, la panelista de espectáculos, Lorena de Paola, se comunicó con el legislador y filtró toda la conversación. La reacción de Petri no tardó en llegar y expresó en los medios qué: "No queremos agrandar una operación. En off decirte que estamos súper felices y enamorados”.

La pareja explosiva de Luis Petri y Cristina Pérez

El vínculo entre la periodista Cristina Pérez y el político Luis Petri comenzó en 2021, luego de una entrevista radial, y se condirmó luego de meses de charlas virtuales por Instagram. Determinaron el inicio del vínculo como un amor de "vieja usanza", que pasó de lo profesional a lo personal, formalizando en su primera cita.

Durante un diálogo con Gonzalo Sánchez para Radio Mitre, Petri recordó que las primeras charlas giraban en torno al vino por la historia bodeguera de su familia, mientras que Cristina destacó que todo fue “a la vieja usanza” porque se hablaban de manera muy formal. Además, ambos aseguraron que mantienen claros los límites entre el trabajo y la relación.