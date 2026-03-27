Cristina Pérez se dio cuenta de lo que pasa con Luis Petri: "Muy preocupada"

La periodista no estaría atravesando un buen momento.

Viviana Canosa sigue de cerca la situación de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, un organismo que actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa conducido por Luis Petri. En esa línea, la conductora, habló de la preocupación que estaría atravesando Cristina Pérez, actual pareja del funcionario.

Las declaraciones se dieron durante el ciclo Carnaval Stream. Según se deslizó en el programa, el tema generaría inquietud en el entorno periodístico debido a las posibles repercusiones políticas y mediáticas que podría tener.

"Está preocupada Cristina Pérez, porque yo tengo la sensación de que lo que va a pasar con Petri en IOSFA y la obra social va a ser un escándalo bastante a la par de Libra. Viste que Libra no saltaba y no saltaba, nadie hablaba de Libra, y de repente ahora todo el mundo está hablando de ese escándalo", sostuvo Canosa.

En ese marco, Viviana Canosa advirtió que Cristina Pérez teme que pueda surgir un conflicto o escándalo relacionado con la institución y habló del tema en su lugar de trabajo. La periodista sugirió que existiría cierta cautela por parte de la ex conductora de Telefe, frente a un escenario que podría impactar tanto en su imagen pública como en su desempeño profesional.

Durante la conversación en el streaming, además, se mencionó que la comunicadora habría mantenido contactos con autoridades de LN+, señal de su preocupación por el alcance que la situación podría adquirir en los medios. "El escándalo del IOSFA con Petri que va a ser un quilombo importante. La que está preocupada es Cristina Pérez. El fin de semana habló con su gerente de noticias en LN+. Habló, sí", dijo Canosa. Según plateó, la atención estaría puesta no solo en la evolución del caso sino también en cómo podría repercutir dentro del ámbito periodístico, teniendo en cuenta la exposición pública de Pérez y su vínculo directo con el ministro.

La palabra de Cristina Pérez.

A pesar de las versiones, Cristina Pérez no emitió ningún descargo público sobre la cuestión que la podría afectar en su lado profesional. Por el momento, tampoco hubo aclaraciones oficiales sobre las afirmaciones realizadas por Canosa en el stream.