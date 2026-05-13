Desde la primera manipulación hasta el femicidio: el disco que relata cada estadío de la violencia de género

Aye Estévez lanzó un disco que desanda el camino de la violencia de género.

La cantautora Aye Estévez presenta su tercer material discográfico titulado 8 pasos, una obra conceptual que indaga en las etapas de la violencia de género. El álbum, compuesto por ocho canciones, propone un recorrido crudo y necesario que nace de una experiencia personal de la artista para visibilizar la progresión de la agresión machista, desde sus formas más naturalizadas hasta el desenlace del femicidio.

El origen de este proyecto se remonta a un episodio de acoso callejero que Estévez sufrió en una playa en diciembre de 2022. La impunidad con la que un desconocido descargó violencia verbal frente a testigos y familiares llevó a la compositora a reflexionar sobre los distintos tipos de agresiones machistas que se dan en la sociedad.

Esta escala es la que da nombre y estructura al disco, comenzando con La gracia -ese primer acto violento que suele ser minimizado- y culminando en la denuncia definitiva de la violencia extrema. El lanzamiento se completa con una propuesta visual integral desarrollada junto a MonoMujer.

Se trata de un video álbum que acompaña la narrativa sonora, transformando el proceso de denuncia en una experiencia audiovisual colectiva. Con este trabajo, Estévez no solo consolida su perfil artístico, sino que posiciona su música como una herramienta de transformación social y concientización sobre una realidad que atraviesa lo cotidiano.

Aye Estévez.

Quién es Aye Estévez: su recorrido artístico

Aye Estévez es cantautora, compositora y productora; en contacto con la música desde chica, con formación continua y participación en bandas de covers, fusionó sus dos grandes pasiones, la escritura y el canto. Su producción artística se caracteriza por una perspectiva de género muy marcada, herramienta que utiliza para deconstruir la realidad de las mujeres y proponer nuevas narrativas.

Esta visión conceptual fue el eje de sus trabajos previos: desde Circular (2022), el álbum de nueve canciones que inició su etapa solista, hasta el EP Singular (2024). Este último trabajo incluyó el destacado sencillo Fuega, una colaboración junto a Lula Bertoldi, referente de Eruca Sativa, que marcó un hito en su crecimiento profesional.

Con este nuevo lanzamiento de 2026, Estévez completa una trilogía de búsquedas personales y colectivas. La artista logra que sus piezas musicales funcionen como un espejo de la sociedad actual, posicionándose como una de las voces más lúcidas de la escena independiente a la hora de transformar el malestar en una propuesta estética y transformadora.