Marcha Federal Universitaria en Rosario: cuándo, dónde es y a qué hora empieza

Este martes 12 de mayo, Rosario también se suma a la Marcha Universitaria Federal en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Conocé los detalles de la movilización con epicentro en el Monumento Nacional a la Bandera.

Rosario: a dónde y a qué hora es el acto central de la Marcha Universitaria Federal

La concentración en Rosario comenzó a las 15.30 en la Plaza San Martín. Desde allí, comenzaron a desplazarse las columnas de manifestantes de la comunidad universitaria marchará hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Allí se realizará a las 17 hs el acto central.

La marcha se lleva adelante por las universidades nacionales, centros de estudiantes, gremios docentes y el acompañamiento de trabajadores estatales y otras agrupaciones políticas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en contra del ajuste del gobierno del presidente Javier Milei a la educación.

El rector de la Universidad de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, convocó a la comunidad universitaria a movilizarse: "Es muy importante que podamos ser muchos; todas las veces que tuvimos alguna respuesta fue en el contexto de estas manifestaciones federales", remarcó en declaraciones a Cadena 3.

Además, lamentó la situación actual en la que las universidades funcionan con solo 0.4% del PBI que describió como "muy angustiante". Bartolacci recordó los datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y remarcó que las transferencias nacionales cayeron más de un 45% desde 2023, lo que provocó renuncias masivas de profesionales y el deterioro de la infraestructura básica.

La de este martes es la cuarta Marcha Universitaria Federal; la falta de presupuesto no solo afecta el pago de salarios y la continuidad de las clases, sino también afecta a becados, investigaciones universitarias y el funcionamiento general de las altas casas de estudio.

¿Cómo serán los cortes de tránsito en Rosario?

La movilización avanza por Dorrego hasta San Lorenzo y luego continuará por Laprida hacia el Monumento. Con el avance de las columnas comenzó a cortarse el tránsito. Sin embargo, se intenta levantar las interrupciones vehiculares para restablecer la circulación por las diferentes zonas afectadas.